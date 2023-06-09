Yeni Şafak Kırgızistan'daki darbe girişiminde FETÖ izi buldu

Kırgızistan'da düzenlenen operasyonla yakayı ele veren darbecilerin FETÖ bağlantısındaki düğümü çözülüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra Türkiye, başta Kırgızistan olmak üzere tüm ülkeler için uyarıda bulunmuştu. Dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kırgızistan mesela, orada da darbe girişimi yapabilirler. Bu sefer Kırgızistan'da bir darbe olursa bunu FETÖ yapar" ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz gün Kırgız hükümetine yönelik darbe planlayan gruba ülke genelinde operasyonlar yapıldı. Yakalananların FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Atambayev, ülkeyi yönettiği dönemde Türkiye'nin FETÖ'nün darbe yapabileceğine yönelik uyarısını 'absürt' olarak nitelemişti. Yeni Şafak geçtiğimiz yıl Eğitim ve Bilim Bakanı Almazbek Beishenaliev'in FETÖ ile bağlantılarını ortaya çıkarmıştı. Kırgızistan'daki operasyonda yakalanan zanlılardan Gulcigit İsakov'un, Beishenaliev aracılığıyla Türkiye karşıtı lobi faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıktı. Kırgızistan'da kitlesel gösterileri kullanarak iktidarı ele geçirmeyi planlayan bir grubun üyeleri geride kalan hafta başında düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

SÖZDE AKTİVİSTİN TÜRKİYE KARŞITI ÇALIŞMALARI

Kırgızistan'da düzenlenen operasyonlarda 30'dan fazla kişinin gözaltına alındığı ve ana organizatör ve ideolojik ilham kaynağı olduğu tespit edilen Eldik Keneş (Halk Meclisi) Partisi Başkanı Roza Nurmatova ile birlikte 4 aktivistin tutuklandığı ifade edildi. Bu aktivistlerden Gulcigit İsakov, 31 Mayıs 2022 tarihinde Kırgız-Türk "Manas" Üniversitesi'nde FETÖ'ye karşı Kırgızları uyarmak için düzenlenen "Paralel devlet yapılanması" başlıklı seminerden de rahatsız olmuştu. FETÖ'nün ülkelerinde 'terör örgütü' olmadığını savunan sözde aktivist, Türkiye'yi 'iç meselelerine karışmakla' suçlamış ve Türkiye Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti. İsakov, FETÖ'cü bakan Beisenaliev'e dilekçe yazarak Dışişleri Bakanlığı'ndan Ankara'ya yaptırım çağrısında bulunmuştu.

DARBE GİRİŞİMİNDEKİ DERİN İLİŞKİ

Darbe girişimini organize eden Halk Meclisi Partisi'nin eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev ile bağlantılı olduğu belirtildi. FETÖ ile yakın ilişki içinde olduğu bilinen Atambayev, ülkeyi yönettiği dönemde Türkiye'nin FETÖ'nün darbe yapabileceğine yönelik uyarını 'absürt' olarak nitelemişti. Atambayev döneminde FETÖ, Kırgızistan'ı Orta Asya'daki üssü haline getirmiş ve kamu kurumlarından iş dünyasına, eğitimden sanata kadar her alanı hakimiyetine almıştı.

GERÇEK YÜZÜNÜ YENİ ŞAFAK ORTAYA ÇIKARDI

2020 yılının Ekim ayındaki toplumsal olayların ardından siyasi kaos yaşanan Kırgızistan'da, o dönem oluşturulan hükümete atanan Milli Eğitim Bakanı Almazbek Beisenaliev'in FETÖ bağlantısı ortaya çıkmıştı. FETÖ'nün Türkiye, Kırgızistan ve Afrika'daki okullarında görev yapan Beisenaliev, yine örgütün ülkedeki üniversitelerinden Ala Too (Ala Dağ) Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı yaptı. Pensilvanya'da birçok kez FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le görüşen Beisenaliev, ABD'deki üniversitelerde ve düşünce kuruluşlarında "Fetullah Gülen ve Hizmet Hareketi'nin Eğitim Konusundaki Çalışmaları", "Hizmet Hareketi ve Barış" başlıklı seminerler verdi, panellerde boy gösterdi. Teröristbaşı Fetullah Gülen hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE YILLAR ÖNCE UYARDI

FETÖ'nün Türkiye'deki 15 Temmuz hain darbe girişiminden birkaç gün sonra 28 Temmuz günü eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, FETÖ'nün bulunduğu tüm ülkeler için tehlike olduğunu vurgulayıp, "Büyükelçiliklerimizle birlikte bunlarla ilgili bilgileri aktarmaya başladık. Tehlikeyi görmeye başladılar. Kırgızistan mesela, orada da darbe girişimi yapabilirler. Bu sefer Kırgızistan'da bir darbe olursa bunu FETÖ yapar. Orada tüm kurumlara yerleşmiş durumdalar. Kırgızistan'da daha önce birçok darbe oldu. Oradaki en büyük yapılanma FETÖ'dür. Gerekli bilgileri veriyoruz" uyarısında bulunmuştu.