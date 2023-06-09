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Ünlü bankalar Finans Merkezi'ne geliyorlar

Türkiye'yi finansta bölgesel üs haline getirecek İstanbul Finans Merkezi'ne ilgi artıyor. 56 ülkenin üye olduğu İslam Kalkınma Bankası, Maslak'taki ofisini İstanbul Finans Merkezi'ne taşıma kararı aldı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurduğu Türk Yatırım Fonu ile Çinli yatırım bankası ICBC Dubai'nin de Finans Merkezi'nde yerlerini almaları bekleniyor

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 09 Haziran 2023 08:40, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 08:29
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Ünlü bankalar Finans Merkezi'ne geliyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 17 Nisan'da bankalar etabı hizmete açılan İstanbul Finans Merkezi (İFM) için dünyanın önde gelen kuruluşları sıraya girdi. Türkiye'nin cazibesini artıracak ve İstanbul'u dünyanın sayılı finans merkezlerinden birisi haline getirecek İFM'deki 200 bin metrekarelik kiralanabilir alanlara talep yağıyor. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre; 56 ülkenin üye olduğu İslam Kalkınma Bankası (İKB), Maslak'ta bulunan ofisini İstanbul Finans Merkezi'ne taşıyacak. İslam Kalkınma Bankası'nın Ankara'da yer alan ana ofisinin konumunda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile direk çalışma halinde olduğu için şimdilik değişikliğe gidilmeyecek.

TYF VE ÇİNLİ ICBC GELİYOR

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) tarafından ekonomik iş birliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen ve geçtiğimiz günlerde resmen kurulan 500 milyon dolar sermayeli Türk Yatırım Fonu'nun da (TYF) İstanbul Finans Merkezi'nde konumlanacağı belirtiliyor. Ayrıca, Çinli yatırım bankası ICBC Dubai'nin de Finans Merkezi'nde yerini alması bekleniyor. Türkiye'de ofisi bulunan Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi kuruluşların da Finans Merkezi'ne çekilmesi hedefleniyor. Tek seferde inşa edilmiş, dünyanın en büyük ve en gelişmiş alt yapı imkanlarına sahip olan İstanbul Finans Merkezi, mimari tasarımları ve üst düzey donatılarıyla İstanbul ve Türkiye'nin yüz akı olacak.

21 OFİS BİNASI VAR

İstanbul Finans Merkezi, 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayacak. Merkezde son teknoloji ile donatılmış 21 ofis binası bulunuyor. Ofisler ve alışveriş merkezi açılışın çok öncesinden kapasitesinin üzerinde talep topladı.

Günlük 100 bin ziyaretçi hedefi

Merkezdeki ofis çalışanlarıyla birlikte her gün 100 bin ziyaretçiyi ağırlaması beklenen alışveriş merkezinde yerli ve yabancı dünyaca ünlü restoran ve perakende markalarının mağazaları yer alacak. Açık havada, toplam 3,3 kilometre uzunluğundaki cadde, sokak ve meydanlara yayılmış şekilde iki katta alışveriş imkanı sağlayacak. AVM içerisinde, gün boyu gastronomi, giyim, teknoloji, sanat, eğlence ve diğer perakende kategorileriyle geniş hizmet ve marka yelpazesi sunulacak.

Cabir Turgut

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