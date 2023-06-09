Hakan Fidan yol haritasını belirliyor: Suriye dosyasına öncelik verilecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış politikasındaki yol haritası için yeni bir ekip oluştururken, Suriye meselesi başta olmak üzere atılacak yeni adımların hazırlıklarına başladı.

Edinilen bilgilere göre; Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak atanmasının hemen ardından Türkiye'nin dış politika alanında ele alması gereken beş önemli dosya üzerinde özel bir ekiple çalışma yapıldı. 'Suriye, Yunanistan'la ilişkiler, Ermenistan, Libya, Irak merkezi yönetimi ile Kuzey Irak yönetimi arasındaki problemlerin giderilmesi için Türkiye'nin üstleneceği rol' konusunda 'çözüm odaklı' çalışmalar ele alındı. Bu dosyaların ilk sırasına Suriye meselesi konuldu. Suriye konusunda önümüzdeki süreçte atılacak adımlar yeniden ele alındı.

YÜCEL KAYAOĞLU-