CHP'li Emir: Ahmet Davutoğlu, AK Parti ile işbirliği yaparsa şaşırmam

Cumhuriyet gazetesinden Nagihan Yılkın'a konuşan Murat Emir, "Böyle bir işbirliği zaman zaman olursa ben şahsen şaşırmam" dedi.

"Ahmet Davutoğlu, AKP ile işbirliği yaparsa bizim tabanımızda tepki duyulacağının farkındayız" diyen Emir, "Böyle bir hassasiyet olduğunu görüyoruz ancak unutmamamız gereken Ahmet Davutoğlu'nun başka bir partinin genel başkanı olduğu. Dolayısıyla onlar CHP listelerinden yazılırken de başka bir partinin milletvekiliydiler, şu anda da başka bir partinin vekili olduklarına göre o partinin genel başkanının ve kararlarının arkasında durmak gibi bir yükümlülükleri olması bunun doğal izahıdır. Bizim ittifakımız içerisinde Meclis'e giren partilerin zaman zaman iktidarla işbirliği yapabilecekleri öngörülmüş olması gerekirdi. Böyle bir işbirliği zaman zaman olursa da ben şahsen şaşırmam" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, dün parti genel merkezinde düzenlenen Gelecek Partisi 35. İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "İktidar doğru bir şey yaptığında, 'doğru yapıyorsunuz, devam edin' diyeceğiz. Destek vereceğiz gerekirse, doğru bir şey yaparlarsa. Yapma ihtimali düşük, tecrübeyle sabit ama biz adil davranacağız. Yanlış bir şey yapıyorlarsa, kardeşimiz olsa bile gözüne bakmayacağız. Çıkacağız ve yanlışı da söyleyeceğiz" şeklinde konuşmuştu.