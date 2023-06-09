Bakan Tekin'den 'Şehit Aybüke Öğretmen' paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2017 yılında şehit olan Öğretmen Aybüke Yalçın hakkında paylaşımda bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Haziran 2023 10:15, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 16:16
Bakan Tekin'in paylaşımı:
Müsteşarlığım döneminde en çok üzüldüğüm olaylardan birisi 22 yaşında gencecik Aybüke öğretmenimizin 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilmesiydi. Bugün şehadetinin yıldönümü rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun.
Müsteşarlığım döneminde en çok üzüldüğüm olaylardan birisi 22 yaşında gencecik Aybüke öğretmenimizin 9 Haziran 2017'de Batmanın Kozluk ilçesinde PKKlı teröristlerce şehit edilmesiydi. Bugün şehadetinin yıldönümü rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. https://t.co/zu6JkNcqGcYusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) June 9, 2023