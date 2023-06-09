Bakan Tekin: Bir aile ortamı havasında, istişarelerle eğitimi birlikte yöneteceğiz

Bakan Yusuf Tekin, ziyaret programında ilk olarak öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi.

Öğretmenlerin öneri ve beklentilerini dinleyen Bakan Tekin, "Başta öğretmenlerimiz olmak üzere eğitim ailemizin bütün paydaşlarıyla sık sık bir araya geleceğiz. Bir aile ortamı havasında yapacağımız istişarelerle eğitimi hep birlikte yöneteceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Tekin, ziyaret ettiği okulun "cumhuriyet" adıyla ilk açılan okul olduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında, 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışacağız. Bu yürüyüşteki en büyük yol arkadaşlarımız başta öğretmenlerimiz olmak üzere eğitim yöneticilerimiz, velilerimiz ve eğitim ailemizin diğer paydaşlarıyla Türk eğitim tarihine not düşülecek güzel işler yapacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Bakan Yusuf Tekin, ardından okula ait tarihi kütüphaneyi gezdi, TBMM'nin ilk üyelerinin kullandığı hesap makinesini inceledi.