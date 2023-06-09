MİT, PKK'nın istihbarat yapılanmasında yer alan teröristi Suriye sınırında yakaladı

Örgütün kırsal kadrosuna 2016 yılında katılan ve 2017 yılında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla hakkında tutuklama kaydı bulunan İşenme, güvenlik güçlerine teslim edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü üyesi İşenme, MİT Başkanlığından sağlanan istihbari destekle Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu Türkiye'ye geçmek üzereyken yakalandı.

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