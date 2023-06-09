Hane halkı bütçesinden en fazla pay gıda ve alkolsüz içecek harcamasına ayrıldı

Türk gemisinde 'kaçak' krizi: İtalya'da müdahale edildi
Türk gemisinde 'kaçak' krizi: İtalya'da müdahale edildi
Öğretmenlere Özel %25'e Varan Meslek İndirimi Sigortam.net'te!
Öğretmenlere Özel %25'e Varan Meslek İndirimi Sigortam.net'te!
Sponsorlu İçerik
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı
Bakan Yerlikaya paylaştı: Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu'
Bakan Yerlikaya paylaştı: Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu'
İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi
İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi
TCMB'de devir teslim: Hafize Gaye Erkan görevine başladı
TCMB'de devir teslim: Hafize Gaye Erkan görevine başladı
AB'den vize açıklaması: Türkiye'ye özgü değil
AB'den vize açıklaması: Türkiye'ye özgü değil
LGS sınavı sonrası uçak bileti satışlarında yüzde 120 artış
LGS sınavı sonrası uçak bileti satışlarında yüzde 120 artış
Ortaokulda 11 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı
Ortaokulda 11 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı
TBMM'de partiler grup kurma hazırlığında
TBMM'de partiler grup kurma hazırlığında
Sahte göz ameliyatıyla SGK'yi dolandıran 28 şüpheli yakalandı
Sahte göz ameliyatıyla SGK'yi dolandıran 28 şüpheli yakalandı
Adalet Bakanı Tunç'tan bürokratlara 'Türkiye Yüzyılı'na özel proje' talimatı
Adalet Bakanı Tunç'tan bürokratlara 'Türkiye Yüzyılı'na özel proje' talimatı
Ankara'da alarm: İzinler iptal edildi
Ankara'da alarm: İzinler iptal edildi
Yeni yasama döneminde gözler Meclis'te olacak
Yeni yasama döneminde gözler Meclis'te olacak
Bakan Tekin: Bir aile ortamı havasında, istişarelerle eğitimi birlikte yöneteceğiz
Bakan Tekin: Bir aile ortamı havasında, istişarelerle eğitimi birlikte yöneteceğiz
Başdanışman Uçum, yeni anayasanın perspektifini çizdi
Başdanışman Uçum, yeni anayasanın perspektifini çizdi
Memur konfederasyonları zam döneminde hükümetten ne bekliyor?
Memur konfederasyonları zam döneminde hükümetten ne bekliyor?
Depremzedenin asgari ücreti 13 bin 530 lira mı olacak?
Depremzedenin asgari ücreti 13 bin 530 lira mı olacak?
CHP'de saflar netleşiyor, Kılıçdaroğlu zorda
CHP'de saflar netleşiyor, Kılıçdaroğlu zorda
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorine zam geldi
İhanet planı deşifre oldu: Sahte belgelerle fişlemişler
İhanet planı deşifre oldu: Sahte belgelerle fişlemişler
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu BDDK Başkanlığına atandı
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu BDDK Başkanlığına atandı
AK Parti Grup Başkanvekili ve oğlu trafik kazasında yaralandı
AK Parti Grup Başkanvekili ve oğlu trafik kazasında yaralandı
Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı
Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı
Merkez Bankası'nın yeni başkanı atandı
Merkez Bankası'nın yeni başkanı atandı
Vize sorunu büyüyor: 4 yılda ret oranı ikiye katlandı
Vize sorunu büyüyor: 4 yılda ret oranı ikiye katlandı
Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 28 milyon dolar arttı
Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 28 milyon dolar arttı
ÇAYKUR'dan kuru çaya yüzde 43 zam
ÇAYKUR'dan kuru çaya yüzde 43 zam
Mayısta en fazla hangi yatırım aracı kazandırdı?
Mayısta en fazla hangi yatırım aracı kazandırdı?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Hane halkı bütçesinden en fazla pay gıda ve alkolsüz içecek harcamasına ayrıldı

Türkiye genelinde geçen yıl hane halklarının tüketim amaçlı harcamalarının en büyük kısmını yüzde 22,8 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları oluşturdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2023 10:45, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 10:46
Yazdır
Hane halkı bütçesinden en fazla pay gıda ve alkolsüz içecek harcamasına ayrıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin "hane halkı tüketim harcaması" istatistiklerini yayımladı. Kovid-19 salgını şartlarından dolayı Hanehalkı Bütçe Araştırması alan uygulaması, 2020 ve 2021 yıllarında yapılamadığı için bu yıllara ilişkin sonuçlar bültende yer almadı.

Verilere göre, Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalarda en yüksek payı yüzde 22,8 ile gıda ve alkolsüz içecekler aldı. İkinci sırada yüzde 22,4 ile konut ve kira, üçüncü sırada ise yüzde 21,3 ile ulaştırma harcamaları sıralandı.

Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı ise yüzde 1,4 ile eğitim hizmetleri, yüzde 2,2 ile sağlık, yüzde 2,5 ile eğlence ve kültür harcamaları aldı.

Hane halkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer fert başına aylık ortalama tüketim harcaması, 2022'de 12 bin 159 lira ve eşdeğer fert başına 6 bin 259 lira olarak tahmin edildi.

- Temel gelir kaynağına göre harcama kalıpları değişti

Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan hane halkları ulaştırmaya yüzde 22,5, gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 21, konut ve kiraya yüzde 20,8 pay ayırdı. Müteşebbis geliri olan hane halkları ise ulaştırmaya yüzde 27,2, gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 22,9, konut ve kiraya yüzde 18,5 oranlarında harcama yaptı. Bu sonuçlar, temel gelir kaynağına göre harcama kalıplarının değiştiğini gösterdi.

Gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının geçen yılki dağılımına bakıldığında, en düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20'lik grupta yer alan hane halklarının gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 35,8, konut ve kira harcamalarına yüzde 29,3, ulaştırma harcamalarına yüzde 8,3, mobilya ve ev eşyası harcamalarına yüzde 5,5 pay ayırdığı görüldü.

En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan hane halkları ise ulaştırmaya yüzde 28,5, konut ve kiraya yüzde 19,3, gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 16,6, lokanta ve otele yüzde 6,8 oranlarında harcama yaptı.

Hane halkı büyüklüğüne göre tüketim harcamalarının geçen yılki dağılımına bakıldığında, tek kişilik hane halklarının konut ve kiraya yüzde 27,7, ulaştırma yüzde 20,4, gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 16,8 pay ayırdığı kayıtlara geçti.

Büyüklüğü 7 ve daha fazla kişi olan hane halklarının harcamalarında gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 35,9, konut ve kira yüzde 18,8, ulaştırma yüzde 14,4 pay aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber