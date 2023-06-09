Dolar haftayı 23,36 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 23,36 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2023 17:56, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 18:02
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|23,3810
|23,3820
|23,3600
|23,3610
|Avro
|25,1800
|25,1810
|25,1350
|25,1360
|Sterlin
|29,2980
|29,4450
|29,2580
|29,4040
|İsviçre Frangı
|25,9450
|26,0750
|25,7850
|25,9140
|ANKARA
|ABD Doları
|23,3510
|23,4310
|23,3300
|23,4100
|Avro
|25,1400
|25,2200
|25,0950
|25,1750
|Sterlin
|29,2380
|29,4480
|29,1980
|29,4080