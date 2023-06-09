Ankara'da alarm: İzinler iptal edildi

Değerli hemşehrilerim, Bugün meydana gelmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız.

Mansur Yavaş, Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:

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