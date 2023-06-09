İzmir'de eşini pompalı tüfekle öldüren kişi intihar etti

Evde yapılan incelemede Mustafa Yılmaz'ın (43) pompalı tüfekle eşi Nermin Yılmaz'ı (40) öldürüp intihar ettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, komşularının ihbarı üzerine Hürriyet Mahallesi'ndeki eve, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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