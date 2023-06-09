Şahap Kavcıoğlu, BDDK'nın altıncı başkanı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 20 Mart 2021'den bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak görev yapan Şahap Kavcıoğlu, BDDK'nın 6. başkanı oldu.

1999 yılında kurulan BDDK, Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelerde belirtilen görev ve yetkileri çerçevesinde düzenleme ve denetimi kapsamındaki kuruluşların faaliyetlerini güvenli ve sağlam şekilde gerçekleştirmesini, kredi sisteminin etkin şekilde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlama ve bu sayede finansal piyasaların gelişmesine ve finansal istikrara katkıda bulunma görevini üstleniyor.

Kurum, finansal piyasalara, kuruluşlara ve tüketicilere yönelik uluslararası standartlarda düzenlemeyi, denetimi ve risk yönetimini ulusal ihtiyaçlar ve gereklilikler çerçevesinde uygulayan bir otorite konumunda bulunuyor.

- Yeni BDDK Başkanı'nın öz geçmişi

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü'nden denetim uzmanı olarak mezun olan Kavcıoğlu, İngiltere Hastings College'ta işletmecilik üzerine eğitim gördü.

Kavcıoğlu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı, Esbank TAŞ ve Türkiye Halk Bankası AŞ'de çeşitli görevlerde yer aldı.

TCMB Başkanlığı'ndan önce, 26. dönem Bayburt milletvekili olan Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babası.