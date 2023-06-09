YSP'li Düşünmez: 5 yaşındaki Erdem Aşkan'ın ölümüne neden olanlar açığa alınmalı

Düşünmez, YSP Hakkari Milletvekilleri Öznur Bartin ve Vezir Coşkun Parlak ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 7 Haziran'da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde annesi ve kardeşi ile birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki Erdem Aşkan'ın jandarma personeline ait aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini anlattı.

Olay yerinde herhangi bir yaya ve üst geçit olmamasına rağmen, çocuğun bunları kullanmadığı gerekçe gösterilerek "kusurun çocuğa yüklendiğini" iddia eden Düşünmez, gözaltına alınan kişinin, adli kontrol şartıyla serbest kaldığını söyledi.

YSP olarak başta İçişleri Bakanlığı ile adli ve idari makamları bir an önce, bu ve benzeri çocuk ölümlerine dair tarafsız, etkili ve hızlı bir soruşturma yürütmeye davet ettiklerini belirten Düşünmez, "5 yaşındaki Erdem'in ölümüne neden olanlar açığa alınmalı ve yargı önüne çıkartılmalı." dedi.