Türkiye'nin en yeşil kentleri

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü verilerine göre; 2023 yılında Türkiye'deki toplam orman alanı, 23 milyon 245 bin hektar olarak belirlendi. 2023 yılındaki orman oranı, Türkiye'nin 78 milyon hektarlık yüz ölçümünün yüzde 29,8'ine yükseldi.

Antalya'nın yüzde 57'si orman

Türkiye'nin en fazla ormanına sahip kenti ise 1 milyon 177 bin 241 hektar ile Antalya oldu. Türkiye'deki ormanların yüzde 5,06'sına sahip Antalya'nın, 2 milyon 61 bin 764 hektar olan toplam yüz ölçümünün yüzde 57'si ormanlardan oluşuyor.

Kentteki ormanların 718 bin 696 hektarı verimli, 458 bin 545 hektarı boşluklu orman olarak belirlendi. Kişi başına düşen orman alanında Türkiye ortalaması 2 bin 726 metrekare.

Bu oran, Antalya'da kişi başına ortalama 4 bin 380 metrekare ve Türkiye ortalamasının 1,61 katı. Antalya, orman parkı açısından da Türkiye'nin en zengin ili. Türkiye'deki toplam 1854 orman parkının 157'si Antalya'da bulunuyor. Ayrıca Antalya'nın ormanlarında 25 de bal ormanı yer alıyor.

Bu yıl 23 yangın çıktı

Antalya'da 2023 yılında şu ana kadar 21 orman yangını çıktı. Bu yangınlarda 33,29 hektar alan yandı. Bu yılın şu ana kadarki en büyük yangını, Alanya ilçesinde çıktı; toplam 6 yangında kaybedilen 29,22 hektar oldu.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, yangınlara en geç 15 dakika içerisinde müdahale edebilmek için hava ve kara araçları dahil olmak üzere kent genelinde tüm ekiplerini konuşlandırdı.

En geç 15 dakikada mühadale planı

Buna göre; tüm orman sahalarında her 5 kilometrede bir yangın havuzu, gölet, dere veya ırmak bulunuyor.

Arazözler, su ikmal araçları, ilk müdahale araçları, ağır tonajlı su ikmal araçları, yangın söndürme helikopterler ile uçakları da Kaş'tan Gazipaşa'ya 657 kilometrelik sahil bandından Kaş'ın yüksek kesimlerinden Akseki ve İbradı'ya kadar tüm bölgelerde, toplam 143 noktada çıkabilecek her yangına karşı en geç 15 dakika içerisinde müdahale edilebilecek şekilde planlandı.

Ormanlar en çok meşelerle dolu

OGM verilerine göre, Türkiye'deki ormanları oluşturan ağaç türleri 6,7 milyon hektarı meşe, 5,2 milyon hektarı kızılçam, 4,2 milyon hektarı karaçam, 1,9 milyon hektara yakını kayın, 1,5 milyon hektara yakını ardıç, 1,4 milyon hektarı sarıçam, 511 bin hektarı göknar, 402 bin hektarı sedir, 365 bin hektarı ladin ve diğer türler fıstık çamı, kızılağaç, kestane, gürgen, sahil çamı, kavak, fındık, defne, dişbudak gibi sıralanıyor.

2 milyar tona yakın karbonu tutuyor

Türkiye ormanlarında tutulan karbon miktarı, 1 milyar 990 milyon 610 bin 714 ton olarak hesaplandı.

Hesaplara göre; Türkiye'de ormanların yıllık 43 milyon 365 bin 774 ton oksijen ürettiği belirlendi. İl bazında orman alanlarına bakıldığında; 1 milyon hektar sınırını da aşan tek il konumundaki Antalya, Türkiye'de ilk sırada.

Yarısından fazlası orman olan iller

Kentlerin yüz ölçümlerine göre bakıldığında özellikle Batı Karadeniz illerinde ormanlar, yüz ölçümlerin yarısından fazlasını geçiyor. İllerin yüz ölçümleri farklı olmakla birlikte oransal olarak yüzde 50'yi aşan 14 kent şöyle:

Karabük yüzde 72, Muğla yüzde 68, Kastamonu yüzde 66, Bolu yüzde 65, Sinop ve Bartın yüzde 64, Yalova yüzde 60, Antalya, Artvin, Bilecik ve Kütahya yüzde 57, Zonguldak yüzde 56, Mersin yüzde 53, Düzce yüzde 52.

En çok orman Karadeniz'de

Bölgelere göre sıralama ise şöyle:

5 milyon 593 bin hektarla Karadeniz'in yüzde 24,4'ü, 4 milyon 371 bin hektarla Akdeniz'in yüzde 19,6'sı, 3 milyon 635 bin hektarla Ege'nin yüzde 15,9'u, 3 milyon 164 bin hektarla İç Anadolu'nun yüzde 13,8'i, 2 milyon 934 bin hektarla Marmara'nın yüzde 12,8'i, 1 milyon 893 bin hektarla Doğu Anadolu'nun yüzde 8,3'ü, 1 milyon 339 bin hektarla Güneydoğu Anadolu'nun yüzde 5,8'i orman.

Kişi başına düşen orman alanı

İl nüfusları ile orman varlıklarına göre bakıldığında; nüfusu çok düşük illerde kişi başına düşen orman alanı yüksek çıktı. Kişi başına düşen orman alanları illere göre şöyle:

"Tunceli 29 bin 426 metrekare, Artvin 23 bin 817 metrekare, Kastamonu 23 bin 212 metrekare, Sinop 16 bin 959 metrekare, Gümüşhane 16 bin 907 metrekare, Bolu 16 bin 893 metrekare, Burdur 12 bin 419 metrekare, Karabük 11 bin 446 metrekare, Kütahya 11 bin 211 metrekare, Bilecik 10 bin 985 metrekare, Çankırı 9 bin 984 metrekare, Bingöl 9 bin 403 metrekare, Erzincan 9 bin 53 metrekare, Çanakkale 8 bin 872 metrekare, Isparta 8 bin 768 metrekare, Çorum 8 bin 491 metrekare, Karaman 8 bin 336 metrekare, Muğla 8 bin 287 metrekare, Tokat 8 bin 2 metrekare, Sivas 7 bin 78 metrekare, Kırklareli 7 bin 25 metrekare, Bartın 6 bin 807 metrekare, Yozgat 6 bin 586 metrekare, Amasya 6 bin 578 metrekare, Hakkari 6 bin 411 metrekare, Uşak 6 bin 50 metrekare, Giresun 5 bin 753 metrekare, Denizli 5 bin 655 metrekare, Şırnak 5 bin 525 metrekare, Bitlis 5 bin 135 metrekare, Rize 5 bin 61 metrekare, Eskişehir 4 bin 613 metrekare, Antalya 4 bin 563 metrekare, Ankara 4 bin 497 metrekare, Mersin 4 bin 471 metrekare, Kahramanmaraş 4 bin 464 metrekare."