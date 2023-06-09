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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Mili Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2023 16:01, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 16:03
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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Mili Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 16 Haziran Cuma günü saat 21.45'te deplasmanda Letonya ve 19 Haziran Pazartesi günü yine aynı saate Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda Galler ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosu açıklandı.

Milli takıma davet edilen futbolcular, 11 Haziran Pazar günü saat 15.00'ten itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Letonya maçının hazırlıklarını bu tesiste yapacak ay-yıldızlılar, ilk çalışmasını aynı gün saat 18.30'da basına kapalı olarak gerçekleştirecek.

14 Haziran Çarşamba günü Letonya'nın başkenti Riga'ya gidecek olan millilerde Teknik Direktör Stefan Kuntz, 15 Haziran Perşembe günü TSİ 18.15'te Skonto Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Kırmızı-beyazlılar, mücadele öncesindeki resmi idmanını toplantının ardından TSİ 19.00'da bu tesiste yapacak.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan futbolcular şu şekilde:

Kaleci

Mert Günok (Beşiktaş)

Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir)

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans

Zeki Çelik (AS Roma)

Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray)

Cenk Özkaçar (Valencia)

Çağlar Söyüncü (Leicester City)

Merih Demiral (Atalanta)

Ozan Kabak (Hoffenheim)

Samet Akaydin (Fenerbahçe)

Eren Elmalı (Fenerbahçe)

Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha

Hakan Çalhanoğlu (Inter)

İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Orkun Kökçü (Feyenoord)

Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Salih Uçan (Beşiktaş)

Cengiz Ünder (Marsilya)

Kenan Karaman (Schalke 04)

Arda Güler (Fenerbahçe)

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Forvet

Umut Bozok (Trabzonspor)

Umut Nayir (Eyüpspor)

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