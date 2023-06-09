Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Aybüke öğretmen' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni olarak görev yaparken 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Aybüke öğretmenin 6'ıncı ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı.

Erdoğan mesajında şu sözlere yer verdi:

"Milletimize hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi, alçakça şehit edilişinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz."