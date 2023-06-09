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Ankara Kent Konseyi'nden (AKK) çevre etkinliği

Haber Giriş : 09 Haziran 2023 20:05, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 20:11
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Ankara Kent Konseyi'nden (AKK) çevre etkinliği

Ankara Kent Konseyi (AKK), Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi (BAŞÇİM), Dünya Çevre Günü etkinliklerini bu yıl, kuruluşunun 1. yıldönümü nedeniyle minik öğrencilere bıraktı.

Dünya Çevre Günü'nde, Çevre ve iklim önceliklerinin 'suyun ve su varlıklarının korunması ile mümkün olacağı' vurgusu yapan BAŞÇİM Sözcüsü Ömer Şan, bunun en çok farkına varan ve duyarlılık gösterenlerin çocuklar olduğuna değinerek, "Bu yılın, görsel etkinliğini de çocuklarımıza bıraktık. Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisinin kuruluşunun 1. yılındaki Dünya Çevre Günü etkinliğimizin tamamını çocuklarımız hazırladı. Yenimahalle Kampüs Kolejinin minik yürekleriyle birlikte, onların kendi emek ve becerilerini, yüreklerini ortaya koyarak hazırladığı programla, 'geleceğe bir söz bir imza' farkındalığı oluşturmayı hedefledik" dedi.

Yarının ve Dünyanın geleceğinin bugünün farkında olan kendinden emin çocukların ellerinde çok daha güvende olacağına inandığını kaydeden AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da, Yenimahalle Kampüs Koleji öğrencilerinin hazırladığı proje ve etkinlikleriyle bunu kanıtladığını vurguladı.

ANKARA KENT KONSEYİ'NDE ETKİNLİK

Çevre ve iklime farkındalık oluşturmak isteyen çocukların 'geleceğe bir söz bir imza' etkinliğine, bu konuya duyarlı herkesin katılımını beklediklerini ifade eden AKK Başkanı Yılmaz, "Yapılan araştırmalar, önlenebilir çevre sorunlarının dünyada 13 milyondan fazla insanın ölümüne neden olduğunu ortaya koymuş. Çevremizi, doğal varlık ve zenginliklerimizi korumak bir tercih değil, bizim için artık zorunluluk ve sorumluluktur. Çocuklarımız bize bu farkındalığı fark ettiriyor" diye konuştu.

AKK Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi'nce, Yenimahalle Kampüs Koleji öğrencilerinin planlaması doğrultusunda düzenlediği, 'Geleceğe Bir Söz Bir İmza' başlığı altındaki Dünya Çevre Günü etkinliği, 10 Haziran Cumartesi günü, saat: 14.00 ile 16.00 arasında, Ankara Kent Konseyinin Gençlik Parkı içerisindeki ana binasında yapılacak.

Etkinlikte, minik öğrencilerin hazırladığı mini drama çalışması, farkındalık sloganı içerikli video gösterimi, iklim konulu atölye sunum çalışması, öğrencilerin farkındalık konuşmaları, öğrencilerin hazırladığı geri dönüşüm konulu öğrenci defilesi, okul proje tanıtım ve klip çalışmaları sunumu ile 'Geleceğe Bir İmza' ve sanat sergisi çalışmaları yapılacak. Etkinliğinin ardından öğrencilere katılım belgeleri de verilecek.

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