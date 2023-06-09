Burdur'da katliam gibi kaza: 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Burdur-Karamanlı kara yolu Hacılar mevkisinde henüz sürücüleri öğrenilemeyen 15 AAK 125 plakalı otomobil ile 16 AAN 582 plakalı otomobil çarpıştı.

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