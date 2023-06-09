Burdur'da katliam gibi kaza: 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2023 20:11, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 20:31
Burdur-Karamanlı kara yolu Hacılar mevkisinde henüz sürücüleri öğrenilemeyen 15 AAK 125 plakalı otomobil ile 16 AAN 582 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 5 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi yönlendirildi.