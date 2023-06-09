Ankara-Kırıkkale karayolu yeniden ulaşıma açıldı

Ankara-Kırıkkale kara yolu da yağışın etkisiyle bir süre ulaşıma kapanırken, burada araç kuyrukları oluştu.

Ankara ve çevresindeki yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yollarda kısmi çökmeler yaşandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net