Türkiye'de bir ilk: 68 yaşındaki hastaya akciğer nakli yapıldı

Dün, Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye akciğer nakli yapıldığını belirten Koca, "Naklin üzerinden 24 saat geçti, 68 yaşındaki hastamız iyi durumda. Koşuyolu SUAM akciğer nakli ekibini kutluyorum. Dünyada ilk akciğer nakli tam 60 yıl önce yapılmıştı." ifadelerini kullandı.

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