Aydın Adliyesi'nde çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı

Kavga nedeniyle davalık olan iki grup 6 Haziran'daki duruşma öncesinde adliye binasında karşı karşıya gelmiş, çıkan kavgada M.Ç. (25) bıçakla yaralanmıştı. Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, adliyedeki bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan A.E, E.G, P.H. ve D.H. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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