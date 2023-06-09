Aydın Adliyesi'nde çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı
Aydın Adliyesi'nde çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2023 20:53, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 20:54
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, adliyedeki bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan A.E, E.G, P.H. ve D.H. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığında sorgulanan şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olayda yaralanan M.Ç'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kavga nedeniyle davalık olan iki grup 6 Haziran'daki duruşma öncesinde adliye binasında karşı karşıya gelmiş, çıkan kavgada M.Ç. (25) bıçakla yaralanmıştı. Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.