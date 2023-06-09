Karaciğer tedavisi gören uzman çavuş yaşamını yitirdi

Diyarbakır Eğil ilçesi kadrosunda görevli Iğdırlı Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Aksoy (31), 1 yıldır karaciğer hastalığından dolayı tedavi görüyordu. Aksoy, bugün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Aksoy için yarın askeri tören düzenlenecek. Aksoy tören sonrası köyü olan merkez Iğdır Çalpala köyündeki mezarlıkta toprağa verilecek.

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