SPK'den 1 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı

SPK bülteninde, Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

Buna göre, 6362 Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1 maddesi ile Bilgi Suiistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca Mehmet Emre Cihangir'e 12 Haziran Pazartesi günü başlamak üzere borsalarda altı ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.