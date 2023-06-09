Kılıçdaroğlu yanıtladı: Kurultay'da yeniden aday olacak mı?

Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de katıldığı programda CHP kurultayının 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlerden önce yapılacağını söyledi.

Kurultayda genel başkan da seçileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, kimin aday olacağına partinin karar vereceğini açıkladı.

"Kurultayda çıkıp ben adayım demem" diyerek sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, "Hiç bir delegeye 'Gel bana oy ver' demedim" açıklamasını da yaptı.