Bakan Şimşek, MB Başkanı Erkan ile BDDK Başkanı Kavcıoğlu'nu kutladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine atanan Hafize Gaye Erkan'ı tebrik etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden, TCMB Başkanlığı görevine atanan Hafize Gaye Erkan için bir tebrik mesajı yayımladı. Bakan Şimşek, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan'ı kutluyorum. Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum. Erkan, bugün devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, BDDK Başkanlığına atanan Kavcıoğlu'nu kutladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu'nu kutlayarak, "30 yılı aşkın deneyimi ile verimli ve faydalı hizmetler yapacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına atanan Sayın Şahap Kavcıoğlu'nu da kutlarım. 30 yılı aşkın deneyimi ile verimli ve faydalı hizmetler yapacağına inandığım Sayın Kavcıoğlu'na yeni görevinde başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.