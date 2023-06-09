Koyun otlatırken yıldırımın isabet ettiği çoban öldü

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Altıkesek Mahallesi'nde çobanlık yapan E.D. ile A.Ö.'ye koyunlarını otlatırken yıldırım isabet etti. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde E.D.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı olan A.Ö. ise Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.