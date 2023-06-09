Koyun otlatırken yıldırımın isabet ettiği çoban öldü
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde koyunları otlatırken yıldırımın isabet ettiği çoban hayatını kaybederken 1 kişi de tedavi altına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2023 23:17, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 23:18
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Altıkesek Mahallesi'nde çobanlık yapan E.D. ile A.Ö.'ye koyunlarını otlatırken yıldırım isabet etti. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde E.D.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı olan A.Ö. ise Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.