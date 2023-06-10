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10 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları

10 Haziran 2023'den önemli .gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2023 00:00, Son Güncelleme : 10 Haziran 2023 01:50
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10 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul edecek, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüşecek.

(İstanbul/16.00/17.00/18.30)

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı Konağı açılışına katılacak.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AFAD Koordinasyon Merkezini, AK Parti İl Başkanlığını, Karacasu Konteyner Kenti, Hatay Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezini, Bekir Apaydın Sosyal Marketi ve prefabrik kenti ziyaret edecek, Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezinin açılışına katılacak.

(Kahramanmaraş/09.30-15.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Havalimanı şantiyesinde incelemenin ardından basın açıklaması yapacak, İl Koordinasyon Toplantısına katılacak, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde incelemede bulunacak, MHP ve AK Parti il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Adana/11.30-17.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde İngiltere'nin Manchester City takımıyla İtalya'nın Inter ekibi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maçı statta izleyecek.

(İstanbul/22.00)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında deplasmanda Romanya ile karşılaşacak.

(Braşov/17.00)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off final serisinde Kastamonu Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor, beşinci ve son maçta karşı karşıya gelecek.

(Kastamonu/15.00)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3'üncülük mücadelesinde Beşiktaş Yurtbay Seramik ile Spor Toto ikinci maçta karşılaşacak.

(İstanbul/14.00)

5- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ın tek kadınlar finalinde Polonyalı Iga Swiatek ile Çek Karolina Muchova karşı karşıya gelecek.

(Paris/16.00)

6- Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, tüzük tadili gündemiyle gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00)

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