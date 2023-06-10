Minibüs sürücülerinin kavgası ölümle bitti

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Diğer yaralı sürücü M.T'nin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki sürücü de vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net