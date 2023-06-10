Ekonomide yumuşak geçiş: Şimşek ve ekibi yeni döneme hazırlanıyor

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Şimşek ve ekibi yeni döneme hazırlanırken, hükümet de vaatleri yerine getirmenin planını yapıyor.

MASADA NELER VAR

Ekonomi konusunda atılacak adımların ana çerçevesi ortaya çıkmaya başladı. Hedefler takvime bağlanacak. 'Acı reçetesiz' plan için şartlar zorlanacak.

Erdoğan 'faiz politikaları' konusunda esnek davranacak. İsrafa yol açan uygulamalara geçit verilmeyecek. Kemer sıkma kamudan başlayacak. Kur korumalı uygulamasına kademeli olarak son verilecek.

KOMİSYON 13 HAZİRAN'DA

Körfez'den ve Batı'dan 100 milyar dolarlık fon girişi bekleniyor. Taşların yerine oturmasının 1,5 yılı bulması planlanıyor.

Hükümetin gündeminde vaatler var. Asgari ücrete ara zam için komisyon 13 Haziran'da toplanıyor. Memur ve emekli maaşlarında verilen sözler, evlenmek isteyene iki yılı ödemesiz 48 ay vaadeli kredi, ev hanımlarına emeklilik imkanı ilk gündem maddeleri olacak.

