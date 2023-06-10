Meclis'in vekil profili: Hukukçular meclisi

28. Yasama Dönemi başladı. Çelitli meslek gruplarından adaylar Ak Parti, CHP, YSP, MHP ve İYİ Parti'den milletvekili seçildi.

Yeni parlamentoda hekimde sosyoloğa, sporcudan pilota, öğretmenden çiftçiye birçok meslek grubundan milletvekili görev yapacak. Meclis'in meslek profili yeni dönemde de genellikle avukat, mühendis ve iş adamından oluşuyor.

Buna göre, 28. dömende mesleği avukatlık olan 119 isim parlamento da yer alacak. Önceki dönem bu sayı 123 idi. Avukatın ardından 62 milletvekiliyle mühendis geliyor.

Bu aritmatiği 50 iş adamı, 32 yönetiği, 31 tıp doktoru ve 30 akademisyen takip ediyor.

Seçilen 600 milletvekilinin 558'i lisans ve lisansüstü, 41'i ortaöğretim ve 1'i de ilköğretim mezunu.

MAHMUT ÖZAY