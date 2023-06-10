Futbol'un kalbi İstanbul'da atacak

Şampiyonlar Ligi finali için 18 yıl aradan sonra dünyanın gözü bir kez daha İstanbul'da olacak. Futbol dünyasının en büyük şöleni Atatürk Olimpiyat Stadı'nı ve İstanbul sokaklarını dolduracak yüz binlerce taraftar ve 118 ülkede TV başındaki milyarlarca insan tarafından takip edilecek. Finalist takımlar Inter ve Manchester City'nin taraftarları dün kafileler halinde İstanbul'daki havaalanlarına geldi. Gün boyunca 125 charter uçuş yapıldı. Bileti olmadığı halde dünyanın dört bir yanından futbol şölenini İstanbul sokaklarında yaşamak için Türkiye'ye gelen turistler de otelleri doldurdu. UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Taksim'e dev Şampiyonlar Ligi Kupası'nın maketi yerleştirildi. Kupayı gören vatandaşlar ve turistler önünde fotoğraf çektirerek o anı ölümsüzleştirdi. Maç için gelen taraftarlar ise forma ve armaların satıldığı çadırda yoğunluk oluşturdu. Karşılaşma öncesi İstanbul'a gelen her iki takımın taraftarları özellikle Taksim, Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde coşkulu görüntüler oluşturdu. Taraftarların yoğunluğu çevre esnafı da mutlu etti. UEFA Şampiyonlar Ligi yetkilileri misafirperverlikleri için İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve ekibine teşekkür etti.

32 AMBULANS 180 SAĞLIKÇI HAZIR

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, toplamda 16 ambulansı organizasyon için stat haricinde hazır bulundururken ayrıca 6 sağlık çadırında sağlık hizmeti sunuluyor. Stat çevresinde ve içinde ise 32 ambulans, 8 revir, 2 sağlık çadırı ve 180 sağlık personeli hazır bulunduruluyor

4 FARKLI NOKTADAN ÜCRETSİZ SEFER

Biletli ve akredite seyirciler için 4 farklı noktadan ücretsiz otobüsler kaldırılacak. Yenikapı, Beşiktaş, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gün boyunca toplam 500 otobüsle sefer düzenlenecek.

İSTANBUL HARİKA BİR ŞEHİR

İstanbul'a gelen Manchester City FC ve Inter taraftarları Beyoğlu ve Sultanahmet'i gezdi, şarkılar ve tezahüratlar eşliğinde eğlendi. Manchester City taraftarı İngiliz Jack Gilmore, "İstanbul harika bir şehir ve harika insanları var" dedi. Inter taraftarı İtalyan Eduardo Belini ise "Burada olmak mükemmel. İstanbul'da iki kez bulundum ve burayı seviyorum" diye konuştu.

KÖPRÜYE MAVİ IŞIK

TÜRK Hava Yolları, resmi sponsoru olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu akşam İstanbul'da gerçekleşecek finali öncesinde iletişim çalışmalarına devam ediyor. Twitter hesabından takipçileri ile finale dair bir anket gerçekleştiren THY, en yüksek oy alan Manchester City'nin renkleriyle İstanbul'un köprülerini ışıklandırdı.

SANATÇILARDAN DUVAR RESİMLERİ

Karaköy ve Kadıköy gibi kentin tarihi yerlerinde yerel sanatçıların resmettiği dev duvar resimleri de futbolseverlerin beğenisine sunuluyor

KUPALARLA GÖVDE GÖSTERİSİ

İngıltere Premier Lig'de bu sezon geriden gelip şampiyonluğa ulaşan ve FA Cup'ı da kazanan Manchester City, gövde gösterisi yaptı. İngiliz kulübü, bu iki kupasını da İstanbul'a getirdi ve finali izleyecek olan taraftarlarıyla buluşturdu.

15 BİN POLİS GÖREV YAPACAK

İstanbul Valisi Davut Gül: 15 bin polis görevlendirildi. Her şey kusursuz. İstanbul'umuzun marka değerini daha üst seviyeye çıkarabilecek tedbirlerimiz de alındı.

TERİM VE MATERAZZI, DEPREMZEDE ÇOCUKLARLA MAÇ YAPTI

UEFA Foundation, Türkiye ve Suriye'de depremden zarar gören çocuklar adına da bir organizasyon düzenledi. A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim ve İtalya Milli Takımı'nın eski kaptanı Materazzi'nin katıldığı organizasyonda bir de gösteri maçı yapıldı.

2005 EFSANESİ HALA DİLLERDE

25 Mayıs 2005'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Liverpool'un Milan karşısında 3-0 gerideyken durumu 3-3'e getirip penaltılarla kupayı kazandığı maç, tarihin en iyi finali olarak hafızalara kazıdı.

SUAT UMURHAN-Emir SOMER-Mustafa KAYA