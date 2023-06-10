Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı
Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı
Ücretsiz Online KPSS Deneme Sınavı Yarın!
Ücretsiz Online KPSS Deneme Sınavı Yarın!
Sponsorlu İçerik
Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Bakan Koca'dan Elmadağ'daki patlamaya ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Elmadağ'daki patlamaya ilişkin açıklama
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
İstanbul trafiğine Şampiyonlar Ligi ayarı
İstanbul trafiğine Şampiyonlar Ligi ayarı
Meslektaşı tarafından vurulan komiser yardımcısı şehit oldu
Meslektaşı tarafından vurulan komiser yardımcısı şehit oldu
Engelli aracına rüşvet engeli: 200 bin TL yoksa araç da yok
Engelli aracına rüşvet engeli: 200 bin TL yoksa araç da yok
THY'den intihar açıklaması: İddialar inceleniyor
THY'den intihar açıklaması: İddialar inceleniyor
Rüşvet operasyonunda 5 zabıta memuru tutuklandı
Rüşvet operasyonunda 5 zabıta memuru tutuklandı
Yeni MİT Başkanı Kalın'ın makam odasından ilk fotoğraf
Yeni MİT Başkanı Kalın'ın makam odasından ilk fotoğraf
Ev sahipleri 'Günlük kiralık ev' uygulamasını sevdi
Ev sahipleri 'Günlük kiralık ev' uygulamasını sevdi
MKE fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı
MKE fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Kemeri devlet sıkacak: Ekonomi yönetimi işe tasarrufla başlıyor
Kemeri devlet sıkacak: Ekonomi yönetimi işe tasarrufla başlıyor
Zam dalgası 'ikinci el'e de sıçradı
Zam dalgası 'ikinci el'e de sıçradı
YKS'ye girecek adaylara son hafta önerileri
YKS'ye girecek adaylara son hafta önerileri
Meclis'in vekil profili: Hukukçular meclisi
Meclis'in vekil profili: Hukukçular meclisi
Ekonomide yumuşak geçiş: Şimşek ve ekibi yeni döneme hazırlanıyor
Ekonomide yumuşak geçiş: Şimşek ve ekibi yeni döneme hazırlanıyor
Ankara-Kırıkkale karayolu yeniden ulaşıma açıldı
Ankara-Kırıkkale karayolu yeniden ulaşıma açıldı
MEB'de görevde yükselme sınavı başvuru sonuçları açıklandı
MEB'de görevde yükselme sınavı başvuru sonuçları açıklandı
Asgari ücret ara zam oranı görüşmeleri başlıyor
Asgari ücret ara zam oranı görüşmeleri başlıyor
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Saliha hemşirenin şüpheli ölümünü, kan testi çözecek
Saliha hemşirenin şüpheli ölümünü, kan testi çözecek
Türk gemisinde 'kaçak' krizi: İtalya'da müdahale edildi
Türk gemisinde 'kaçak' krizi: İtalya'da müdahale edildi
Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı
Bakan Yerlikaya paylaştı: Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu'
Bakan Yerlikaya paylaştı: Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu'
İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi
İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi
TCMB'de devir teslim: Hafize Gaye Erkan görevine başladı
TCMB'de devir teslim: Hafize Gaye Erkan görevine başladı
AB'den vize açıklaması: Türkiye'ye özgü değil
AB'den vize açıklaması: Türkiye'ye özgü değil
LGS sınavı sonrası uçak bileti satışlarında yüzde 120 artış
LGS sınavı sonrası uçak bileti satışlarında yüzde 120 artış
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Engelli aracına rüşvet engeli: 200 bin TL yoksa araç da yok

Bayiler, ÖTV muafiyeti olan engellilerden 100-200 bin TL rüşvet istiyor. Vermeyene araba satışı yapılmıyor

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 10 Haziran 2023 14:35, Son Güncelleme : 10 Haziran 2023 14:42
Yazdır
Engelli aracına rüşvet engeli: 200 bin TL yoksa araç da yok

Bayilerin 'sıfır araç'larda yaptığı skandallara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Liste fiyatına aksesuvar bedeli adı altında eklenen afaki bedeller, araç sırası için elden alınan rüşvetlerin ardından bayiler şimdi de engellilerin araçlarına göz dikti. 1 milyon 4 bin 200 TL'ye kadar olan araçlarda Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf olan engelli vatandaşlar sıfır aracı 550 bin TL'ye alabiliyor. Ancak vicdansızlıkta sınır tanımayan bayiler, bu araçlardan da artık el altından 100 ila 200 bin TL arasında rüşvet istiyor. Aksi durumlarda 'araç yok' bahanesiyle engelli vatandaşa sıfır araba satmıyor.

ALENEN RÜŞVET İSTEDİLER

Konuyla ilgili mağduriyet yaşayan engelli yakını bir vatandaş SABAH'a şunları anlattı: "6 yaşında oğlumun hem bedensel hem de zihinsel yüzde 90 engeli bulunuyor. Raporları var. Onun tedavisi için sıkça hastaneye gidiyoruz. O nedenle araca çok ihtiyacımız var. Ben de devletin tanıdığı bu haktan yararlanmak için bayiye başvuru yaptım. Ancak bayinin bana söyledikleri karşısında şok yaşadım. Sıfır araç krizi yaşandığını ancak elden 200 bin TL verirsem bu aracı bana verebileceklerini söylediler. Kabul etmedim başka bir bayiye gittim o da 100 bin TL talep etti. Yani bayiler alenen rüşvet istedi. Kimseye bu parayı vermem, hasta oğlumun hakkını yedirmem."

PİŞKİNLİKLE YAKLAŞIYORLAR

Konunun detaylarını sormak için aradığımız bir sektör temsilcisi de, "Maalesef işi bu kadar vicdansızca bir noktaya taşıdılar. Biz de duyduklarımız karşısında çok büyük şaşkınlık yaşıyoruz. Bayiler artık olaya, '1 milyonluk arabayı 550 bin liraya alıyor zaten versin 100-200 bin lira' pişkinliği ile yaklaşıyor" dedi. Bayilerin diğer araçlardan daha yüksek karlar ettiklerini anlatan sektör temsilcisi, "Engelli araçlarında kar oranları yüzde 4'le sınırlı. O nedenle bunun prosedürleriyle de uğraşmak istemiyorlar. Devletin çok sıkı denetimler yapması gerekiyor" diye konuştu. Şu anda artan fiyatlar nedeniyle engellilerin alabileceği araç sayısının sınırlı olduğunu aktaran sektör oyuncuları da, "1 milyon 4 bin TL'ye kadar olan araç sayısı çok azaldı. O nedenle bu limitin de artırılması gerekiyor. Aksi durumda bayiler engellilere bir de bunu bahane olarak öne sürer" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 90 ENGEL ŞARTI VAR

SIFIR engelli araç fiyatlarında ÖTV muafiyet limiti yeni yılda artırıldı. Yeni düzenlemeyle geçen yıl 450 bin 500 lira olan muafiyet limiti 1 milyon 4 bin 200 liraya çıkarıldı. Bu oranda indirimden faydalanabilmek için yüzde 90 ve üzerinde engel şartı aranıyor. Bireyin engellilik yüzdesi 40-89 arasında ise sıfır araç alımında ÖTV indirimi yüzde 26.3 uygulanıyor.

Betül ALAKENT

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber