Engelli aracına rüşvet engeli: 200 bin TL yoksa araç da yok

Bayilerin 'sıfır araç'larda yaptığı skandallara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Liste fiyatına aksesuvar bedeli adı altında eklenen afaki bedeller, araç sırası için elden alınan rüşvetlerin ardından bayiler şimdi de engellilerin araçlarına göz dikti. 1 milyon 4 bin 200 TL'ye kadar olan araçlarda Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf olan engelli vatandaşlar sıfır aracı 550 bin TL'ye alabiliyor. Ancak vicdansızlıkta sınır tanımayan bayiler, bu araçlardan da artık el altından 100 ila 200 bin TL arasında rüşvet istiyor. Aksi durumlarda 'araç yok' bahanesiyle engelli vatandaşa sıfır araba satmıyor.



ALENEN RÜŞVET İSTEDİLER



Konuyla ilgili mağduriyet yaşayan engelli yakını bir vatandaş SABAH'a şunları anlattı: "6 yaşında oğlumun hem bedensel hem de zihinsel yüzde 90 engeli bulunuyor. Raporları var. Onun tedavisi için sıkça hastaneye gidiyoruz. O nedenle araca çok ihtiyacımız var. Ben de devletin tanıdığı bu haktan yararlanmak için bayiye başvuru yaptım. Ancak bayinin bana söyledikleri karşısında şok yaşadım. Sıfır araç krizi yaşandığını ancak elden 200 bin TL verirsem bu aracı bana verebileceklerini söylediler. Kabul etmedim başka bir bayiye gittim o da 100 bin TL talep etti. Yani bayiler alenen rüşvet istedi. Kimseye bu parayı vermem, hasta oğlumun hakkını yedirmem."

PİŞKİNLİKLE YAKLAŞIYORLAR



Konunun detaylarını sormak için aradığımız bir sektör temsilcisi de, "Maalesef işi bu kadar vicdansızca bir noktaya taşıdılar. Biz de duyduklarımız karşısında çok büyük şaşkınlık yaşıyoruz. Bayiler artık olaya, '1 milyonluk arabayı 550 bin liraya alıyor zaten versin 100-200 bin lira' pişkinliği ile yaklaşıyor" dedi. Bayilerin diğer araçlardan daha yüksek karlar ettiklerini anlatan sektör temsilcisi, "Engelli araçlarında kar oranları yüzde 4'le sınırlı. O nedenle bunun prosedürleriyle de uğraşmak istemiyorlar. Devletin çok sıkı denetimler yapması gerekiyor" diye konuştu. Şu anda artan fiyatlar nedeniyle engellilerin alabileceği araç sayısının sınırlı olduğunu aktaran sektör oyuncuları da, "1 milyon 4 bin TL'ye kadar olan araç sayısı çok azaldı. O nedenle bu limitin de artırılması gerekiyor. Aksi durumda bayiler engellilere bir de bunu bahane olarak öne sürer" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 90 ENGEL ŞARTI VAR



SIFIR engelli araç fiyatlarında ÖTV muafiyet limiti yeni yılda artırıldı. Yeni düzenlemeyle geçen yıl 450 bin 500 lira olan muafiyet limiti 1 milyon 4 bin 200 liraya çıkarıldı. Bu oranda indirimden faydalanabilmek için yüzde 90 ve üzerinde engel şartı aranıyor. Bireyin engellilik yüzdesi 40-89 arasında ise sıfır araç alımında ÖTV indirimi yüzde 26.3 uygulanıyor.

Betül ALAKENT