Kemeri devlet sıkacak: Ekonomi yönetimi işe tasarrufla başlıyor

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; Enflasyonla mücadelede hükümet de elini taşın altına koyacak. Hayata geçirilecek yeni adımlarla israfın önüne geçilecek, harcamalar ciddi azaltılacak.

İlk iş acil olmayan projeler ertelenecek. Kamu kurumları tarafından yurt içinde ve yurt dışında hiçbir şekilde, hizmet binası, lojman, memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak veya kamulaştırılmayacak.

Acil olmayan projeler ertelenecek, araç sayısı azaltılacak. Personel harcamaları ve kırtasiye giderleri en aza düşürülecek. Enerji verimliliği artırılacak, teşvik ve yardımlar gözden geçirilecek

