Türkiye'nin ilk nadir hastalıklar merkezi
Başta SMA olmak üzere nadir hastalıkların ülkemizde tedavisi için hastane ve ilaç üretim kampüsü kurulacağı duyuruldu. Türkiye aslında devrim niteliğindeki bu proje için 2 yıl önce kolları sıvadı. Ankara Üniversitesi bünyesindeki merkezde klinik çalışmalar yürütülüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul'da
yeni bir hastane kurulacağını, bu hastaneyle aynı kampüste bir de hücre ve gen
tedavisinde kullanılan ilaçları üretecek tesisin bulunacağını duyurmuştu. SMA'lı
çocuklar başta olmak üzere binlerce nadir hastalık yaşayan insanımızı yurtdışında
tedavi çilesinden kurtaracak devrim niteliğindeki bu adımların temel taşları
aslında 2 yıl önce atılmaya başlandı.
Ankara Üniversitesi (AÜ) bünyesinde, nadir hastalıklara yönelik ilaçlar ve
yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi için Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma
Merkezi, 2 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye Yüzyılı'nda gen terapisi
ve kök hücre tedavisinde tam bağımsızlık hedefinin altyapısı burada hazırlanıyor.
SABAH, Türkiye'nin ilk nadir hastalıklar merkezini inceledi. Merkezin başkanı
ve AÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Tuba Eminoğlu şunları söyledi:
"Nadir hastalıkları daha iyi anlamak, altta yatan nedenini öğrenmek hem
de tedavilerini sağlamak için klinik öncesi araştırmaları da kapsayan ilk merkezi
kurduk. Faz 1, yani klinik araştırmaları da içinde barındıran ve teknolojik
cihazlara sahip gelişmiş genetik ve biyokimya laboratuvarları da aynı müstakil
bina içinde. Bu bağlamda yeni tedaviler geliştirilme aşamasında çalışmaların
başladığı yer olacağız. Eskiden faz çalışmalarına katılmak isteyen hastaları
yurtdışına göndermek zorunda kalıyorduk ama artık ülkemizde de gen terapilerini
içeren klinik araştırmaları yapabileceğiz. Nadir hastalıkların yükünü belirlemeye
yönelik çalışmalar yapmak, tanısı olmayan nadir hastalıklara tanı koymak, tedavi
için de yeni ilaç çalışmalarında bulunmak ve alana hakim sağlık personeli yetiştirmeyi
amaçlıyoruz. İlk gen terapisi çalışmalarını buraya getirmek için görüşmelerimiz
mevcut. Altyapımızla hastaların yurtdışına gitmesine gerek kalmayacak, tedaviyi
Türkiye'de yapabilir duruma geleceğiz.
BURCU ŞEN