Şafak vakti koçbaşlarıyla özel harekat girdi, narkotik köpeği Truva buldu

Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı
Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı
Ücretsiz Online KPSS Deneme Sınavı Yarın!
Ücretsiz Online KPSS Deneme Sınavı Yarın!
Sponsorlu İçerik
Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Bakan Koca'dan Elmadağ'daki patlamaya ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Elmadağ'daki patlamaya ilişkin açıklama
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
İstanbul trafiğine Şampiyonlar Ligi ayarı
İstanbul trafiğine Şampiyonlar Ligi ayarı
Meslektaşı tarafından vurulan komiser yardımcısı şehit oldu
Meslektaşı tarafından vurulan komiser yardımcısı şehit oldu
Engelli aracına rüşvet engeli: 200 bin TL yoksa araç da yok
Engelli aracına rüşvet engeli: 200 bin TL yoksa araç da yok
THY'den intihar açıklaması: İddialar inceleniyor
THY'den intihar açıklaması: İddialar inceleniyor
Rüşvet operasyonunda 5 zabıta memuru tutuklandı
Rüşvet operasyonunda 5 zabıta memuru tutuklandı
Yeni MİT Başkanı Kalın'ın makam odasından ilk fotoğraf
Yeni MİT Başkanı Kalın'ın makam odasından ilk fotoğraf
Ev sahipleri 'Günlük kiralık ev' uygulamasını sevdi
Ev sahipleri 'Günlük kiralık ev' uygulamasını sevdi
MKE fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı
MKE fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Kemeri devlet sıkacak: Ekonomi yönetimi işe tasarrufla başlıyor
Kemeri devlet sıkacak: Ekonomi yönetimi işe tasarrufla başlıyor
Zam dalgası 'ikinci el'e de sıçradı
Zam dalgası 'ikinci el'e de sıçradı
YKS'ye girecek adaylara son hafta önerileri
YKS'ye girecek adaylara son hafta önerileri
Meclis'in vekil profili: Hukukçular meclisi
Meclis'in vekil profili: Hukukçular meclisi
Ekonomide yumuşak geçiş: Şimşek ve ekibi yeni döneme hazırlanıyor
Ekonomide yumuşak geçiş: Şimşek ve ekibi yeni döneme hazırlanıyor
Ankara-Kırıkkale karayolu yeniden ulaşıma açıldı
Ankara-Kırıkkale karayolu yeniden ulaşıma açıldı
MEB'de görevde yükselme sınavı başvuru sonuçları açıklandı
MEB'de görevde yükselme sınavı başvuru sonuçları açıklandı
Asgari ücret ara zam oranı görüşmeleri başlıyor
Asgari ücret ara zam oranı görüşmeleri başlıyor
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Saliha hemşirenin şüpheli ölümünü, kan testi çözecek
Saliha hemşirenin şüpheli ölümünü, kan testi çözecek
Türk gemisinde 'kaçak' krizi: İtalya'da müdahale edildi
Türk gemisinde 'kaçak' krizi: İtalya'da müdahale edildi
Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı
Bakan Yerlikaya paylaştı: Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu'
Bakan Yerlikaya paylaştı: Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu'
İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi
İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi
TCMB'de devir teslim: Hafize Gaye Erkan görevine başladı
TCMB'de devir teslim: Hafize Gaye Erkan görevine başladı
AB'den vize açıklaması: Türkiye'ye özgü değil
AB'den vize açıklaması: Türkiye'ye özgü değil
LGS sınavı sonrası uçak bileti satışlarında yüzde 120 artış
LGS sınavı sonrası uçak bileti satışlarında yüzde 120 artış
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Şafak vakti koçbaşlarıyla özel harekat girdi, narkotik köpeği Truva buldu

Bursa merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda özel harekat ve narkotik polisleri koç başlarıyla zanlıların kapılarını kırıp operasyon yaptı. Narkotik köpeği Truva da uyuşturucuların yerlerini buldu. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 41 kişiden 29'u tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosyanın ilk ayağında da daha önce 21 kişi tutuklanmıştı. Toplamda tutuklu sayısı 51'e yükseldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2023 09:56, Son Güncelleme : 10 Haziran 2023 09:58
Yazdır
Şafak vakti koçbaşlarıyla özel harekat girdi, narkotik köpeği Truva buldu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 6 ay süren çalışmalarda; 63 şahsın birbirleriyle bağlantılı ve örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilip tek tek yerlerinin belirlenmesi üzerine operasyonun startı verildi. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi merkezli, İstanbul, İzmir ve Bilecik illerini kapsayan eş zamanlı yapılan operasyonda 120 ekip, 10 Narkotik dedektör köpeği, 2 drone, bin personel ile Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleri görev yaptı.

Narkotik polis köpeği Truva'nın da katıldığı şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 21 kilo 150 gram metamfetamin, 721 gram esrar, 116 adet ecstasy hap, 10 gram sentetik kannabinoid, 14 adet tabanca, 39 adet fişek,1 adet av tüfeği ,3 adet hassas terazi ve 207 bin Türk Lirası ele geçirildi.

Bu hafta içinde yapılan ve 41 kişinin gözaltına alındığı operasyon çerçevesinde dün gece adliyeye sevk edilen 29 kişi tutuklanırken, 12 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

6 aydır süren operasyonda daha önce de 22 kişi tutuklanmıştı. Bu dosya çerçevesinde tutuklu sayısı da 51'e yükselmiş oldu.

Operasyon anı da an be an ekipler tarafından kaydedilirken, şehir genelinde uyuşturucu satıcılarına kesinlikle müsade edilmeyeceği, vatandaşların ihbarlarını 112 hattına bildirmeleri ve kimliklerinin gizli tutulacağı açıklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber