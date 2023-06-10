112'yi meşgul eden 23 kişiye 14 bin TL ceza

2023 yılının ilk 5 ayında Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 639 bin 870 çağrının 293 bin 913'ü vakaya dönüşmedi. Çağrıların yüzde 45,93'ü asılsız olarak kayıtlara geçti. Uyarılara rağmen hattı devamlı olarak meşgul eden 23 kişiye 14 bin TL para cezası yazıldı.

Deprem zamanı günlük çağrı sayısı 4 katın üstüne çıktı

Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi'nde alınan bilgiye göre, Türkiye'de gerçekleşen ve 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle bölgelerdeki çağrı işletimleri farklı illere aktarılarak sağlanmaya çalışıldı. Deprem zamanında Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından sabah 08.00 ile 12.00 aralığında Adıyaman çağrıları, sonraki süreçte ise İller İdaresi Genel Müdürlüğü kararı ile Hatay'ın çağrıları beş gün süreyle işletildi. Günlük çağrı ortalaması 4 bin 500 olan Samsun 112 Çağrı Merkezi, afet döneminde ortalama 18 bin çağrıyı işleterek bölgedeki vatandaşlara yardımcı oldu. Ayrıca kurum tarafından koordine edilen, çağrı merkezi çalışanlarının katkıları ile deprem bölgesindeki 112 Acil Çağrı Merkezlerinden birisinin üç aylık temizlik, çay, şeker ve iç giyim ihtiyaçları karşılandı.

Öğrencilere 112 anlatıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanan "Tek Numara 112 Tanıtım Protokolü" gereğince kurum tarafından 11 okulda toplamda bin 200 öğrenciye tek numara 112'nin tanıtımı yapıldı. Samsun'daki resmi kurum ve kuruluşlara toplam 11 bin broşür ve 553 afiş verildi. Deprem illerinden 6-7-8 şubat tarihlerinde kuruma gelen çağrıların 14 bin adedi vakaya dönüşerek ilgili il kriz masasına aktarımı sağlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, "Botsuz ve Montsuz Çocuk Kalmasın Projesi" çerçevesinde üç yıldır yürütülen kampanya ile bu yıl da iki köy okuluna kıyafet desteği sağladı.