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Yollarda 5 aydaki can kaybı bini aştı

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılın ilk 5 aylık kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. 2023'ün Ocak-Mayıs döneminde ülke genelinde meydana gelen 207 bin 675 kazada 1056 kişi hayatını kaybetti, 123 bin 521 kişi yaralandı. Bursa'da ise 5 aydaki kazalarda 40 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2023 10:50, Son Güncelleme : 10 Haziran 2023 11:18
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Yollarda 5 aydaki can kaybı bini aştı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçtiğimiz Mayıs ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Geçtiğimiz Mayıs ayında ülke genelinde meydana gelen 48 bin 380 kazada 275 kişi hayatını kaybetti, 31 bin 746 kişi yaralandı. Yılının ilk 5 aylık döneminde ise ülke genelinde vuku bulan 207 bin 675 kazada 1056 kişi hayatını kaybetti, 123 bin 521 kişi yaralandı. Kazalardan 86 bin 450'sine sürücü, 9 bin 592'sine yaya, 612'sine yolcu ve 284'üne yol kusurları sebebiyet verdi. Kırmızı ışık ihlali yapan 2 bin 567 sürücü de kazalara davetiye çıkardı. 'Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere' giren 2 bin 529 sürücü de onlarca ocağın sönmesine sebep oldu. Hatalı şerit değiştiren 8 bin 817 sürücü de yaralamalı trafik kazasına davetiye çıkardı. 2023'ün ilk 5 ayında ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan 604 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi. Hız tutkunu 766 sürücü de kazalara sebep oldu.

Yılın 5 aylık döneminde kuralları çiğneyen sürücülere ceza yağdı. 792 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 4 bin 826 yolcuya da ceza kesildi. 698 bin 16 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken, kameralarca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 3 milyon 61 bin 829 araç plakasına ceza yazıldı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 55 bin 423 sürücü denetimlerde trafik polisine yakalandı. 323 bin 51 araç da çeşitli sebeplerden ötürü trafikten men edildi.

Bursa'da 40 can kaybı

Kural tanımaz sürücüler metropol şehirlerde de onlarca ölümlü trafik kazasına karıştı. Resmi verilere göre yılın ilk 5 ayında meydana gelen kazalarda Ankara'da 54, İstanbul'da 72, İzmir'de 50 ve Bursa'da 40 kişi hayatını kaybetti. Bursa'da geçtiğimiz Mayıs ayında 776 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucu kentte 13 kişi hayatını kaybederken yaralanan bin 145 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehirde yılın 5 aylık döneminde ise 2 bin 989 yaralamalı kaza meydana geldi. 40 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken 4 bin 300 kişi de yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.

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