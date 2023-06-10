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Almanya'ya ihracatta mayıs ayı rekoru

Türkiye 1 milyar 599 milyon dolarla Almanya'ya tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatına imza attı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2023 11:03, Son Güncelleme : 10 Haziran 2023 11:13
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Almanya'ya ihracatta mayıs ayı rekoru

Almanya'ya ihracatta rekorlarına devam eden Türkiye, ana pazarlarına gerçekleştirdiği ticarette rekabetini güçlü şekilde sürdürüyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, 1 milyar 599 milyon dolarla Almanya'ya tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artarken, Almanya'nın toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 7,4 oldu.

Böylece Almanya, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke konumunda bulunmaya devam etti.

Almanya'yı, 1 milyar 108 milyon dolarla ABD, 977 milyon 729 bin dolarla Birleşik Krallık, 896 milyon 942 bin dolarla İtalya, 877 milyon 144 bin dolarla İspanya izledi.

-İhracat artışında Rusya Federasyonu başı çekti

Türkiye, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında en fazla ihracat artışını Rusya Federasyonu'na yapılan dış satımda kaydetti. Türkiye'nin Rusya Federasyonu'na ihracatı, 374 milyon 449 bin dolar arttı.

İhracat artışında Rusya Federasyonu'nu 239 milyon 420 bin dolarla Almanya, 177 milyon 109 bin dolarla Fransa, 168 milyon 387 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 163 milyon 578 bin dolarla Suudi Arabistan izledi.

Türkiye, mayıs ayında Rusya Federasyonu'na 809 milyon 277 bin dolar, Fransa'ya, 874 milyon 236 bin dolar, Birleşik Arap Emirliklerine 360 milyon 84 bin dolar, Suudi Arabistan'a 166 milyon 504 bin dolar tutarında ihracat yaptı.

-Otomotiv endüstrisinin Almanya'ya ihracatı mayıs ayında 400 milyon doları aştı

Sektörel olarak bakıldığında Almanya'ya ihracatta sanayi sektörü etkin bir rol oynamaya devam ediyor. Ülkeye en fazla dış satım yapan ilk 8 sektör sanayi bünyesinde yer aldı.

Ülkeye mayıs ayında en fazla dış satımı 426 milyon 440 bin dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisini, 231 milyon 138 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 160 milyon 898 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 119 milyon 617 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 115 milyon 269 bin dolarla elektrik ve elektronik, 99 milyon 300 bin dolarla makine ve aksamları, 74 milyon 588 bin dolarla çelik, 72 milyon 270 bin dolarla iklimlendirme sanayii sektörleri izledi.

- 20 sektörün ihracatı arttı

Sektörlerin Almanya'ya ihracat artışına bakıldığında, 20 sektör mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre bu ülkeye gerçekleştirdiği dış satımı artırdı.

Ülkeye ihracat artışında başı 112 milyon 397 bin dolarlık artışla otomotiv endüstrisi çekti.

Almanya'ya makine ve aksamları 29 milyon 103 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 19 milyon 565 bin dolar, iklimlendirme sanayii 17 milyon 799 bin dolar, fındık ve mamulleri 16 milyon 321 bin dolarlık ihracat artışı kaydetti.

Ülkeye, bu dönemde İstanbul'dan 638 milyon 250 bin dolarlık, Bursa'dan 211 milyon 311 bin dolarlık, İzmir'den 137 milyon 536 bin dolarlık, Kocaeli'nden 101 milyon 229 bin dolarlık, Ankara'dan 88 milyon 135 bin dolarlık ihracat yapıldı.

TİM verilerine göre, mayıs ayında Almanya'ya ihracat gerçekleştiren sektörler şöyle:

1 - 31 MAYIS
SEKTÖR2022 (BİN DOLAR)2023 (BİN DOLAR)DEĞİŞİM (YÜZDE)
Otomotiv Endüstrisi314.042,74426.440,20%35,8
Hazırgiyim ve Konfeksiyon217.166,66231.138,02%6,4
Demir ve Demir Dışı Metaller173.284,21160.898,32-%7,1
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri100.052,29119.617,68%19,6
Elektrik ve Elektronik103.978,10115.269,04%10,9
Makine ve Aksamları70.197,1199.300,75%41,5
Çelik91.413,1774.588,43-%18,4
İklimlendirme Sanayii54.471,2572.270,49%32,7
Fındık ve Mamulleri23.928,9740.250,91%68,2
Tekstil ve Hammaddeleri33.358,5334.804,75%4,3
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri23.341,8628.395,03%21,6
Meyve Sebze Mamulleri20.704,8926.233,58%26,7
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri25.202,0722.671,94-%10,0
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri19.394,4122.647,41%16,8
Kuru Meyve ve Mamulleri13.512,6918.412,92%36,3
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller9.451,6615.133,50%60,1
Mücevher9.105,4514.940,99%64,1
Yaş Meyve ve Sebze11.013,5313.846,75%25,7
Deri ve Deri Mamulleri10.448,7612.023,80%15,1
Halı7.833,2212.007,49%53,3
Madencilik Ürünleri11.828,2411.543,10-%2,4
Gemi, Yat ve Hizmetleri383,074.288,28%1019,5
Zeytin ve Zeytinyağı2.260,773.212,47%42,1
Tütün1.177,691.390,79%18,1
Süs Bitkileri ve Mamulleri1.443,531.041,88-%27,8
Diğer Sanayi Ürünleri769,82621,46-%19,3

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