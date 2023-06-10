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İnternet Alan Adları Tebliğinde değişiklik

Kayıt Kuruluşu (KK) olarak faaliyet göstermek isteyenler için teminat bedeli 100 bin lira olarak belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2023 11:09, Son Güncelleme : 10 Haziran 2023 11:16
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İnternet Alan Adları Tebliğinde değişiklik

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, KK olarak faaliyet göstermek isteyen ve ön yeterlilik şartlarını taşıyan taraflardan başvuru yaparken istenen teminat bedeli 75 bin liradan 100 bin liraya çıkartıldı. Bu teminat bedeli her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılacak.

Teknik alt yapıya ilişkin kurallar kapsamında KK gerçek sisteme bağlanırken test sistemine bağlantı yaptığı IP adresinden/adreslerinden farklı IP adresi/adresleri kullanılacak.

Bir bayiyle çalışılması durumunda KK tarafından söz konusu bayinin faaliyete başlama tarihi, faaliyetin sona erme tarihi, iletişim bilgileri ile bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde söz konusu değişiklikler 10 iş günü içerisinde Kuruma bildirilecek. Bayi tarafından mevzuat hükümlerinin ihlal edilmesi durumunda bu ihlalin KK tarafından yapıldığı kabul edilecek.

- İnternet Alan Adı başvurusu

İnternet Alan Adı (İAA) başvurusunda KK, elektronik başvuru formunun başvuru sahibinden alınması sırasında başvuru sahibinin İAA'ya ilişkin bir alternatif uyuşmazlık çözüm sürecinin başlaması durumunda buna katılacağını, KK'ya bildirmiş olduğu ad, soyad ve elektronik posta bilgilerinin uyuşmazlık çözüm süreci kapsamında ilgili Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (UÇHS) veya şikayetçi ile paylaşılacağını taahhüt etmiş olacak. Ancak Kurum uygun görmesi halinde gerekli düzeltmeleri yapabilecek.

KK tarafından İAA tahsis işlemleri sırasında sistemsel hatadan kaynaklanan kayıtların bildirilmesi veya Kurum tarafından resen tespit edilmesi durumunda, Kurum bu kayıtların düzeltilmesine karar verebilecek.

- Yeni seviye İAA açılması

Uzantı bazlı alan adı sahipliği önceliği hükmüne göre yapılan tahsislerden sonra uygun olan İAA'lar için "ilk gelen ilk alır" kuralı uygulanacak. Bu alan adlarına ilişkin işlemlerin ücretleri Kurul tarafından belirlenecek.

İAA depolandığı tespit edilen durumlarda depolanan tüm İAA'lar iptal edilecek, KK hakkında faaliyetine son vermek de dahil idari yaptırım uygulanabilecek.

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