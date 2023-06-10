Hacizli araçları yediemin otoparklarından çıkarıp satan 5 şüpheli tutuklandı

Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı
Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı
Ücretsiz Online KPSS Deneme Sınavı Yarın!
Ücretsiz Online KPSS Deneme Sınavı Yarın!
Sponsorlu İçerik
Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Bakan Koca'dan Elmadağ'daki patlamaya ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Elmadağ'daki patlamaya ilişkin açıklama
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
İstanbul trafiğine Şampiyonlar Ligi ayarı
İstanbul trafiğine Şampiyonlar Ligi ayarı
Meslektaşı tarafından vurulan komiser yardımcısı şehit oldu
Meslektaşı tarafından vurulan komiser yardımcısı şehit oldu
Engelli aracına rüşvet engeli: 200 bin TL yoksa araç da yok
Engelli aracına rüşvet engeli: 200 bin TL yoksa araç da yok
THY'den intihar açıklaması: İddialar inceleniyor
THY'den intihar açıklaması: İddialar inceleniyor
Rüşvet operasyonunda 5 zabıta memuru tutuklandı
Rüşvet operasyonunda 5 zabıta memuru tutuklandı
Yeni MİT Başkanı Kalın'ın makam odasından ilk fotoğraf
Yeni MİT Başkanı Kalın'ın makam odasından ilk fotoğraf
Ev sahipleri 'Günlük kiralık ev' uygulamasını sevdi
Ev sahipleri 'Günlük kiralık ev' uygulamasını sevdi
MKE fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı
MKE fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Kemeri devlet sıkacak: Ekonomi yönetimi işe tasarrufla başlıyor
Kemeri devlet sıkacak: Ekonomi yönetimi işe tasarrufla başlıyor
Zam dalgası 'ikinci el'e de sıçradı
Zam dalgası 'ikinci el'e de sıçradı
YKS'ye girecek adaylara son hafta önerileri
YKS'ye girecek adaylara son hafta önerileri
Meclis'in vekil profili: Hukukçular meclisi
Meclis'in vekil profili: Hukukçular meclisi
Ekonomide yumuşak geçiş: Şimşek ve ekibi yeni döneme hazırlanıyor
Ekonomide yumuşak geçiş: Şimşek ve ekibi yeni döneme hazırlanıyor
Ankara-Kırıkkale karayolu yeniden ulaşıma açıldı
Ankara-Kırıkkale karayolu yeniden ulaşıma açıldı
MEB'de görevde yükselme sınavı başvuru sonuçları açıklandı
MEB'de görevde yükselme sınavı başvuru sonuçları açıklandı
Asgari ücret ara zam oranı görüşmeleri başlıyor
Asgari ücret ara zam oranı görüşmeleri başlıyor
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Saliha hemşirenin şüpheli ölümünü, kan testi çözecek
Saliha hemşirenin şüpheli ölümünü, kan testi çözecek
Türk gemisinde 'kaçak' krizi: İtalya'da müdahale edildi
Türk gemisinde 'kaçak' krizi: İtalya'da müdahale edildi
Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı
Bakan Yerlikaya paylaştı: Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu'
Bakan Yerlikaya paylaştı: Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu'
İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi
İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi
TCMB'de devir teslim: Hafize Gaye Erkan görevine başladı
TCMB'de devir teslim: Hafize Gaye Erkan görevine başladı
AB'den vize açıklaması: Türkiye'ye özgü değil
AB'den vize açıklaması: Türkiye'ye özgü değil
LGS sınavı sonrası uçak bileti satışlarında yüzde 120 artış
LGS sınavı sonrası uçak bileti satışlarında yüzde 120 artış
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hacizli araçları yediemin otoparklarından çıkarıp satan 5 şüpheli tutuklandı

Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, yediemin otoparkında bulunan hacizli araçları sahte belgelerle çıkarıp parçalayarak sattıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2023 11:30, Son Güncelleme : 10 Haziran 2023 11:31
Yazdır
Hacizli araçları yediemin otoparklarından çıkarıp satan 5 şüpheli tutuklandı

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında, 24 ayrı olayda icra yoluyla haczedilerek yediemin otoparkına çekilen araçlar hakkında sahte evraklar düzenlenerek ilamsız icra takibi başlatıldığı belirlendi.

Gerçek borçlu araç sahibi adına sahte kimlik düzenlenerek, bu araçların bulunduğu yediemin otoparklarından çıkarılıp parçalanarak satıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, İzmir, Mersin ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.B, K.Ş, M.S, M.Ç. ve B.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.O.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber