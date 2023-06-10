Hacizli araçları yediemin otoparklarından çıkarıp satan 5 şüpheli tutuklandı

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında, 24 ayrı olayda icra yoluyla haczedilerek yediemin otoparkına çekilen araçlar hakkında sahte evraklar düzenlenerek ilamsız icra takibi başlatıldığı belirlendi.

Gerçek borçlu araç sahibi adına sahte kimlik düzenlenerek, bu araçların bulunduğu yediemin otoparklarından çıkarılıp parçalanarak satıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, İzmir, Mersin ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.B, K.Ş, M.S, M.Ç. ve B.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.O.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.