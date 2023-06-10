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Meslektaşı tarafından vurulan komiser yardımcısı şehit oldu

İstanbul'dan geçici görev ile gittiği Hatay'da çıkan tartışmada meslektaşı tarafından vurularak şehit olan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'nın acı haberi memleketi Manisa'da yaşayan ailesine verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2023 14:51, Son Güncelleme : 10 Haziran 2023 14:53
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Meslektaşı tarafından vurulan komiser yardımcısı şehit oldu

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden geçici görevle Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görevlendirilen komiser yardımcısı Selim Sarıkaya (36), çıkan tartışmada polis memuru M.S. tarafından vurularak şehit oldu. Şehit Sarıkaya'nın naaşı otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili M.S. ise gözaltına alındı.

Acı haber Manisa'ya ulaştı

Şehit olan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'nın acı haberi, doğup büyüdüğü Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Keçiliköy Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Yunusemre ilçe protokolü tarafından çocuklarının acı haberini alan anne Saniye (59) ve baba Hasan Hüseyin Sarıkaya (64) büyük üzüntü yaşadı. Fenalık geçiren baba Hasan Hüseyin Sarıkaya, sağlık ekiplerince ambulansa alındı. Öte yandan şehidin babaocağına dev Türk bayrağı asılıp, taziye çadırı kuruldu. Taziyede Sarıkaya'nın yakınları da ayakta durmakta zorlandı.

Evli ve 2 çocuk babasıydı

Kırklareli'nde ikamet eden komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'nın, Aslı Sarıkaya (33) ile evli, Alparslan (9) ve Polat Göktürk Sarıkaya (6) adında da iki çocuğunun olduğu öğrenildi. Şehidin naaşının yarın öğle namazının ardından Kırklareli'nde defnedileceği bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan Komiser Yardımcımız Selim Sarıkaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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