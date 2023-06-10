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Ayvalık'ta bayram rezervasyonları yerli turistlerle doldu

İç turizmin önde gelen bölgelerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki işletmelerde, Şengen vizesi sorunu nedeniyle yurt dışına çıkamayan yerli turistlerin iç turizmi tercih etmesinin de etkisiyle 9 günlük Kurban Bayramı ve yaz sezonu rezervasyonlarında yoğunluk yaşanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2023 12:30, Son Güncelleme : 10 Haziran 2023 12:31
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Ayvalık'ta bayram rezervasyonları yerli turistlerle doldu

Kuzey Ege'nin önemli turizm destinasyonlarından Şeytan Sofrası, plaj ve adaları, koyları, tarihi taş evleri, yemekleri, temiz havası, zeytin yeşili ile mavinin buluştuğu Ayvalık'taki turizm işletmeleri bayram ve devamında başlayacak yaz sezonu için hazırlıklarını tamamlayarak misafirlerini bekliyor.

Uzun süreli bayram tatilleri ve yaz sezonlarını kalabalık geçiren Ayvalık'ta, Avrupa'da Şengen vizesi uygulayan ülkelerden birçoğunun başvuruları reddetmesi nedeniyle yurt dışında tatil yapmaktan vazgeçen yerli turistlerin iç turizme yönelmesinden dolayı 9 günlük bayram tatilinin başlayacağı 24 Haziran'dan itibaren daha fazla yoğunluk öngörülüyor. Bu yoğunluk, şimdiden rezervasyonlara yansıdı.

Ayvalık Turizm Geliştirme Hizmet Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, AA muhabirine, bu sene turizm sezonuna Kurban Bayramı ile başlayacaklarını söyledi.

Öncelikle bayramın son derece verimli geçeceğini öngördüklerini belirten Özgültekin, "Artık seçim sürecini atlattık. Meteorolojiden aldığımız güzel havalara ait haberlerle bayrama giriyoruz. Sanıyorum bayramın son gününe kadar otellerimizde boş yer kalmayacak. Şu anda yüzde 90'larda devam eden rezervasyon süreci bayramın ilk günlerine kadar yüzde 100'e ulaşmış olacak." dedi.

Bayram tatilinin ardından çok iyi bir turizm sezonu beklediklerini dile getiren Özgültekin, şunları kaydetti:

"Yurt dışında tatillerini geçirmek isteyen vatandaşlarımız vize sorunları dolayısıyla yurt içine dönmeye başladılar. Bu da bizim satış potansiyelimizi yükseltti. Rezervasyonlarımız daha iyi olmaya başladı. Bundan dolayı da bayram sonrasında başlayacak turizm sezonunda yüzde 90 ile yüzde 100 seviyelerinde geçeceğine inanıyoruz. Hava şartları müsaade ettikçe çok güzel bir sezon geçireceğiz."

- "Ayvalık ulaşılabilirlik açısından büyük kolaylıklara sahip"

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Cunda Uygulama Otelinin müdürü Abdülaziz Yük de tesiste okulun idareci, öğretmen ve öğrencileriyle hizmet verdiklerini anlattı.

Sezon planlamalarını yaptıklarını aktaran Yük, şöyle devam etti:

"Rezervasyon taleplerimize baktığımızda özellikle Kurban Bayramı'nda şu an itibarıyla yüzde 95 doluluğa ulaştığımızı söyleyebilirim. Bayram günlerinde bu rakamın yüzde 100'e ulaşacağını düşünüyoruz. Bu yıl otelimize yepyeni bir plaj kazandırdık. Gelecek misafirlerimizi bu plajda da en güzel şekilde ağırlayabilmek için tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kurban Bayramı'nın ardından temmuz, ağustos ve hatta eylül ayının ortalarına kadar çok yoğun bir rezervasyon talebiyle karşı karşıyayız. Bayramla başlayacak sezonun dolu dolu geçeceğini ümit ediyoruz."

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise bu yıl turizm sezonundan büyük beklentilerinin olduğunu belirtti.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Ergin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Belediye olarak tüm birimlerimizle önümüzdeki Kurban Bayramı tatilinde ve akabinde başlayacak olan turizm sezonunda konuklarımızı en iyi şekilde ağırlayabilmek için hazırlıklıyız. İzmir, İstanbul, Bursa gibi metropol şehirlere yakınlığı nedeniyle her zaman tatilcilerin tercih sebebi olan Ayvalık, son yıllarda Çanakkale'de yapılan köprü, çevre yolları ve Seyit Onbaşı Havalimanı ile ulaşılabilirlik açısından büyük kolaylıklara sahip. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle de ilçemizde çok ciddi yoğunluk olmasını bekliyoruz. 9 günlük bayram tatilinin, turizm sezonu öncesinde Ayvalık için çok ciddi bir başlangıç olacağına inanıyorum. Bayramın Ayvalık için bolluk ve bereketli olmasını diliyorum."

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