Hazine ve Maliye Bakanlığı TSM korosu Yusuf Nalkesen'in şarkılarıyla kulakların pasını sildi

Zeliha Köksaldı'nın sunumu ve Şef Alper Diler yönetimideki Türk Sanat Müziği korosu, musiki severlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

8 Haziran perşembe günü Bakanlığın Emek yerleşkesi konferans salonunda gerçekleştirilen 'Yaza Merhaba Konseri' dinleyicilerden tam not aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı personelinden oluşan Türk Sanat Müziği Korosu 'Yaza Merhaba Konserine çok sayıda sanatsever katıldı.

HMB( Hazine ve Maliye Bakanlığı ) Türk Sanat Müziği Korosu'nun 'Yaza Merhaba Konseri' müzikseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Konseri dinleyenler arasında; Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanları, TRT sanatçıları ve çok sayıda konuk, Usta Sanatçı Yusuf Nalkesen'in eserlerine koronun seslendirdiği parçalara keyifle eşlik etti.

Türk Sanat Müziği hayranları; 'Veda Busesi', 'Saymadım Kaç Yıl Oldu', 'İçimdesin', 'Söylemez mi Bestem?', 'Seninle Bir Sonbahar', 'Kimi Dertten İçermiş', 'Yalan Değil', 'Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var', 'Kapın Her Çaldıkça', 'Gitmek mi Zor?', 'Madem Küstün', 'Dargın Ayrılmayalım' ve 'O Ağacın Altı' gibi sayısız bestelerin sahibi Yusuf Nalkesen'in şarkılarını seslendirdi.

Konser sonrası, Hazine ve Maliye Bakanlığı Türk Sanat Müziği Koro Başkanı Yasemin Özsoy, Şef Alper Diler'e çiçek takdim etti.

TRT Sanatçısı ve Koro Şefi Alper Diler konser sonrası katılımcılara ve ekibine teşekkür etti.