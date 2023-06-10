Ensari Deri'den açıklama geldi

Bazı yayın organlarında yer alan haberlerde Ensari Deri'nin şirket ortaklarından Muhammet Nuri Ensari'nin, çektiği videolarla gündem olan Muhammed Yakut'un finansörü olduğu iddiasına yönelik şirketten açıklama geldi. Ensari Deri KAP'a yaptığı bildirimde; Muhammet Nuri Ensari'nin Yakut ile bir ilişkisinin olmadığı ve ayrıca yurtdışına çıkış yasağı bulunmadığını belirtti.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157597 Haber Kaynağı ;

Konuyla ilgili Ensari Deri'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:



Şirket ortaklarından Muhammet Nuri Ensari ile ilgili olarak basında çıkan habere ilişkin avukatından şirketimize kamuya açıklanmak üzere gelen açıklamaya göre ; şirketimiz ortağı Muhammet Nuri Ensari ile bahsi geçen şahısın hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır, Muhammed Nuri Ensari hakkında yurtdışı çıkış yasağı da bulunmamaktadır. Haberler asılsızdır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

