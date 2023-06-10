Hazine arazilerinin imara açılacağı iddiasıyla dolandırıcılık: 5 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hazine arazilerinin imara açılacağı vaadiyle örgütlü şekilde vatandaşların 20 milyon lira dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eş zamanlı birçok adres ve iş yerine operasyon yapan ekipler, 80 muhtelif evrak ve doküman, 6 cep telefonu ve 3 bilgisayar ele geçirdi, 6 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.