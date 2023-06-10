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Bakan Göktaş deprem bölgesinde: Bu bölgede yapacak çok işimiz var

"Göreve başladıktan sonra ilk ziyareti Kahramanmaraş'a yaptığına vurgu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çünkü bakanlık olarak bizim bu bölgede yapacak çok işimiz var. İlimizin ihtiyacı olan kız çocuk evleri sitesinin yapılması için çalışmalarımızda sona gelindi. 25 bin metrekarelik arsa il müdürlüğümüze tahsis aşamasında" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2023 14:40, Son Güncelleme : 10 Haziran 2023 14:41
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Bakan Göktaş deprem bölgesinde: Bu bölgede yapacak çok işimiz var

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AFAD Koordinasyon Merkezi, AK Parti İl Başkanlığı ve Karacasu Konteyner Kent'i ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında yetkililerden bilgi alan Bakan Göktaş, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Bakan Göktaş, "MKE Elmadağ Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlama neticesinde 5 işçimizin şehit olduğunu öğrendik. Aynı zamanda geçici olarak deprem bölgesinde Hatay'da görev yapan Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya'nın da şehit olduğunu öğrendik. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Ülküce üzüntülüyüz" dedi.

Depremin üzerinden 125 gün geçtiğini aktaran Bakan Göktaş, "Asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 125 gün geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hükümet olarak ilk andan itibaren deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yanında olduk. Onların acılarına ortak olduk. Yaralarını sarmak için var gücümüzle çalıştık. Çalışmaya devam ediyoruz"diye konuştu.

"Yapacak çok işimiz var"

Konuşmasını sürdüren Göktaş, "Aile ve Sosyal Hizmet Hizmetler Bakanlığı olarak göreve başladıktan sonra ilk ziyareti Kahramanmaraş'a yapıyorum. Çünkü bakanlık olarak bizim bu bölgede yapacak çok işimiz var. Eksikleri, ihtiyaçları yerinde görmek, tespitleri yapmak için incelemelerimizi yaptık. Karacasu Konteyner Kentte toplam 5 bin 982 vatandaşımız kalıyor. 65 yaş üstü 443 vatandaşımızın, 64 engelli vatandaşımızın, 2 bin 337 çocuğumuzun olması nedeniyle bizim için burası özel önem verdiğimiz, daha hassas çalıştığımız bir alan olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Bakanlık olarak 327 personel ile sahada çalıştıklarına dikkat çeken Göktaş, "Bugüne kadar il genelinde 96 bin 367 haneyle görüşme sağlanmış, 533 bin 59 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulmuştur. İl genelinde 29 oyun çadırı ve 49 psikososyal danışmanı çadırımız ile hizmet sunumu devam etmekte olup, tüm çadır kentlerimizde çadır taramaları tamamlanarak bireysel görüşmeler devam ettirilmektedir. Kahramanmaraş dışında da toplam 15 ilden personelimiz burada çalışmalarını yürütmektedir. Şu an için sahada görev yapan personelimizin sayısı ihtiyacı karşılayacak düzeyde. Ancak ihtiyaç duyulması halinde bu sayıyı artırmamız mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kız çocuk evleri sitesi yapılacak"

Kahramanmaraş'ta çocuk evleri sitesinin de yapılacağını dile getiren Göktaş, "Bugün burada bir önemli müjdeyi daha vermek istiyorum. İlimizin ihtiyacı olan kız çocuk evleri sitesinin yapılması için çalışmalarımızda sona gelindi. Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde hazineye ait olan yaklaşık 25 bin metrekarelik arsa il müdürlüğümüze tahsis aşamasında. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz tarafından yapılacak zemin etüdünün uygun olması halinde bu tahsis yakın zamanda gerçekleşecek. Tahsisin hemen ardından da inşallah ilk kazmayı vurarak yeni kuruluşumuzu hizmetinize sunacağız. Rabbim bizlere bir daha böylesine büyük acılar yaşatmasın. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin her zaman yanında olacağımızı da tekrardan ifade etmek istiyorum"diyerek sözlerini tamamladı.

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