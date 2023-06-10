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AK Parti'den istifa eden Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

AK Parti'de üç dönem milletvekilliği ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Suat Kılıç, partisinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne katıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Haziran 2023 14:59, Son Güncelleme : 10 Haziran 2023 15:03
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AK Parti'den istifa eden Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

Kılıç, yerli ve milli siyasete katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. Rozetini YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın taktığı Kılıç, seçim sürecinde kayınpederinin seçim çalışmalarına da katılmıştı.

AK Parti'de üç dönem milletvekilliğinin yanı sıra 2011-2013 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Suat Kılıç gece saatlerinde yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Kılıç Yeniden Refah Partisi'ne geçme kararı aldı.

"Siyasete devam" mesajı vermişti

İstifa açıklamasında "8 yıllık aradan sonra yerli ve milli siyasete katkı sunmaya devam edeceğini" belirten Suat Kılıç, bu sabah Ankara'da düzenlenen il başkanları toplantısında Yeniden Refah Partisi'ne katıldı.

Rozetini Erbakan taktı

Kılıç'a rozetini YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan taktı. Suat Kılıç, 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde YRP listelerinden Konya milletvekili seçilen Ali Yüksel'in damadı olarak biliniyor. Kılıç'ın seçim sürecinde kayınpederinin seçim çalışmalarına da katıldığı öğrenildi.

Kılıç'ın sosyal medyadan yaptığı istifa paylaşımı şu şekilde;

"Değerli dostlarım;

3 Kasım 2002'den 7 Haziran 2015'e kadar önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğim AK PARTi'deki üyeliğimi 3 Haziran 2023'te sonlandırdım.

8 yıllık aranın ardından, ilkelerim ve istikametime uygun bir zeminde, yerli ve milli siyasete katkı sağlamaya, ülkem ve milletim için çalışmaya, inşallah bundan sonra da devam edeceğim.

Öncelikle, milletimin emrinde ve hizmetinde olmanın büyük onurunu yaşadığım bu yıllar boyunca, içinde bulunduğum siyasi hareketten desteğini esirgemeyen kadirşinas halkımıza kalbi şükranlarımı sunarım.

Siyaset yoluyla millete hizmet etmemize elverişli bir zemin oluşturan, duyduğu güvenle en genç milletvekili, en genç grup başkanvekili ve en genç bakan olmamızın yolunu açan, Cumhurbaşkanımız (Başbakanımız) Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a içtenlikle teşekkür ederim.

22, 23 ve 24. Dönem boyunca Meclis'te, Parti'de, Bakanlık'ta ve Devlet'te, başta memleketim Samsun olmak üzere Türkiye'nin her köşesinden, yakından tanıdığım, birlikte çalıştığım, çok sevdiğim, özellikle de genç kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun.

Bütün başarıların bereket pınarı, isimsiz kahramanlar. Sizden de Allah razı olsun.

2002'de AK PARTi'de 2011'de GSB'de sizlerle buluşturan, nihayetsiz nimetleriyle halka hizmet fırsatları oluşturan, üstlendiğimiz her sorumluluğun altından alnımızın akıyla çıkmamızı sağlayan, genç yaşta yolumuzu millet ve memleket aşığı inanmış gençlerle kesiştiren, seven ve sevdiren Allah'a sonsuz şükürler olsun.

İyi ki bu geçmişi birlikte inşa ettik.

İyi ki.

Ve nihayet.

Niyet bozulmadıkça istikamet bozulmaz. Şimdi, yol ayrımında değil, milletimizin refahı için istikameti yeniden tahkim etme arzusundayız.

Allah bizleri Türk milletine sadakatten ve Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmetten mahrum bırakmasın.

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ufkumuzu açacak, yolumuzu aydınlatacak fikir, katkı ve dualarınızı beklerim.

Sevgi ve saygılarımla."

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