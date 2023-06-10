Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı
Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı
Ücretsiz Online KPSS Deneme Sınavı Yarın!
Ücretsiz Online KPSS Deneme Sınavı Yarın!
Sponsorlu İçerik
Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Bakan Koca'dan Elmadağ'daki patlamaya ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Elmadağ'daki patlamaya ilişkin açıklama
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
İstanbul trafiğine Şampiyonlar Ligi ayarı
İstanbul trafiğine Şampiyonlar Ligi ayarı
Meslektaşı tarafından vurulan komiser yardımcısı şehit oldu
Meslektaşı tarafından vurulan komiser yardımcısı şehit oldu
Engelli aracına rüşvet engeli: 200 bin TL yoksa araç da yok
Engelli aracına rüşvet engeli: 200 bin TL yoksa araç da yok
THY'den intihar açıklaması: İddialar inceleniyor
THY'den intihar açıklaması: İddialar inceleniyor
Rüşvet operasyonunda 5 zabıta memuru tutuklandı
Rüşvet operasyonunda 5 zabıta memuru tutuklandı
Yeni MİT Başkanı Kalın'ın makam odasından ilk fotoğraf
Yeni MİT Başkanı Kalın'ın makam odasından ilk fotoğraf
Ev sahipleri 'Günlük kiralık ev' uygulamasını sevdi
Ev sahipleri 'Günlük kiralık ev' uygulamasını sevdi
MKE fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı
MKE fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Kemeri devlet sıkacak: Ekonomi yönetimi işe tasarrufla başlıyor
Kemeri devlet sıkacak: Ekonomi yönetimi işe tasarrufla başlıyor
Zam dalgası 'ikinci el'e de sıçradı
Zam dalgası 'ikinci el'e de sıçradı
YKS'ye girecek adaylara son hafta önerileri
YKS'ye girecek adaylara son hafta önerileri
Meclis'in vekil profili: Hukukçular meclisi
Meclis'in vekil profili: Hukukçular meclisi
Ekonomide yumuşak geçiş: Şimşek ve ekibi yeni döneme hazırlanıyor
Ekonomide yumuşak geçiş: Şimşek ve ekibi yeni döneme hazırlanıyor
Ankara-Kırıkkale karayolu yeniden ulaşıma açıldı
Ankara-Kırıkkale karayolu yeniden ulaşıma açıldı
MEB'de görevde yükselme sınavı başvuru sonuçları açıklandı
MEB'de görevde yükselme sınavı başvuru sonuçları açıklandı
Asgari ücret ara zam oranı görüşmeleri başlıyor
Asgari ücret ara zam oranı görüşmeleri başlıyor
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Saliha hemşirenin şüpheli ölümünü, kan testi çözecek
Saliha hemşirenin şüpheli ölümünü, kan testi çözecek
Türk gemisinde 'kaçak' krizi: İtalya'da müdahale edildi
Türk gemisinde 'kaçak' krizi: İtalya'da müdahale edildi
Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı
Bakan Yerlikaya paylaştı: Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu'
Bakan Yerlikaya paylaştı: Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu'
İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi
İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi
TCMB'de devir teslim: Hafize Gaye Erkan görevine başladı
TCMB'de devir teslim: Hafize Gaye Erkan görevine başladı
AB'den vize açıklaması: Türkiye'ye özgü değil
AB'den vize açıklaması: Türkiye'ye özgü değil
LGS sınavı sonrası uçak bileti satışlarında yüzde 120 artış
LGS sınavı sonrası uçak bileti satışlarında yüzde 120 artış
Ana sayfaHaberler Spor

İstanbul trafiğine Şampiyonlar Ligi ayarı

İstanbul'da bu akşam oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2023 15:05, Son Güncelleme : 10 Haziran 2023 15:07
Yazdır
İstanbul trafiğine Şampiyonlar Ligi ayarı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 22.00'de Başakşehir İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, Avrupa Şampiyonlar Ligi final maçı oynanacağı için yarın program bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"TEM Kuzey yan yol 900 metre yol kavşağı ve 900 metrelik yol (900 metrelik yol girişinden itibaren), TEM Kuzey yan yol İSKİ Arıtma Tesisleri yolu kavşağı ile İSKİ Arıtma Tesisleri yolu (İSKİ Arıtma Tesisleri yolu girişinden itibaren), Tuna Caddesi ile 13. Sokak kavşağı (İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu girişi), İstanbul Olimpiyat Metro İstasyonu önü ve metro üst geçidi, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu metro istasyonu ayrımı, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu P23 otopark ayrımı, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu tünel girişi ayrımı, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu P7-P8-P9-P10 otoparkları ayrımı, Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P5-P6 otoparkları ayrımı ile 900 metre yol sonu ayrımları, Atatürk Olimpiyat Stadı yolundan 900 metre yol sonuna bağlantı kavşağı, 900 metre yol sonundan Atatürk Olimpiyat Stadı'na bağlantı yolu, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu P20-P21 otopark ayrımları, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu P24 otopark ayrımı, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 401, 2745 ve 2746. sokaklar."

Alternatif güzergahlar ise TEM Kuzey yan yol ve Olimpiyat Stadı Kayaşehir yolu olarak belirlendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber