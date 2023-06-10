Sokakta çarşaf giyip gezen erkek avukata gözaltı

Denizli'de erkek avukat, çarşaf giyip sokakta gezerken yakalandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Sırakapılar Mahallesi'nde meydana geldi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün motosikletli yunus timleri, sokakta yürüyen durumundan şüphelendikleri kara çarşaflı kişiyi durdurmak istedi.

ŞEMSİYEYLE POLİSE DİRENDİ

Ancak şüpheli kişi, polislere direnip elindeki şemsiyeyi savurarak kaçmaya başladı.

Polis, peşine düştüğü şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin Denizli Barosu'na kayıtlı erkek avukat M.P. olduğu belirlendi.

ÇANTASINDAN KASATURA, ÇEKİÇ VE BAĞ KESME MAKASI ÇIKTI

Sütyen taktığı, kara çarşaf giydiği ve yüzünü de siyah peçe ile kapadığı belirlenen M.P.'nin yanında taşıdığı kadın çantasında da kasatura, çekiç ve bağ kesme makası bulundu.

''DEĞİŞİKLİK OLSUN DİYE KADIN KILIĞINA GİRDİM''

Gözaltına alınan avukat M.P.'nin ifadesinde, ''değişiklik olsun diye kadın kılığına girdiğini'' söylediği öğrenildi. Görevli memura mukavemet suçundan ifadesi alınan M.P. daha sonra serbest bırakıldı.