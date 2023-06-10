Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

2023 Asgari ücret ara zammı için tarih araştırmaları başladı. Yeni Kabine ve Meclis üyelerinin belirlenmesiyle birlikte, gündeme asgari ücrete yapılacak olan zam tutarı geldi. Peki, asgari ücrete zam yapılacak mı, ne zaman yapılacak? 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

İLK TOPLANTI 13 HAZİRAN'DA

Asgari Ücret Tespit komisyonu, ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.

"UZLAŞMAYLA SONUÇLANACAK"

Komisyon, 13 Haziran'da temmuz ara zammını belirlemek üzere toplanırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise çalışanları enflasyona ezdirmemenin temel ilkeleri olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, "Asgari ücret müzakereleri başlayacak. Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak." dedi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak ara zamda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını açıkladı.

13 Haziran'da toplanacak komisyonun çalışmalarını temmuz ayında tamamlaması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Gözler, doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamına çevrildi.

Bu kapsamda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak artışı belirlemek için 13 Haziran'da toplanacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN?

Komisyonun, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonunun ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak, yapılacak ara zam miktarını belirlemesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.